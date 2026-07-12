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Университет в США начал выдавать стипендии за достижения в играх

Афиша Daily
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Иллюстрация: Mojang Studios

Университет Кремниевой долины — частный вуз в Калифорнии, который специализируется на цифровых медиа, дизайне и разработке игр — начал выдавать студентам стипендии за достижения в видеоиграх. Об этом сообщает Dexerto.

Речь идет о программе Max Achievement Scholarship, которая рассчитана на поступающих в университет. При оценке заявок будут учитываться не только академические успехи, но и ачивки в видеоиграх.

Стипендию готовы предоставить за достижения в таких играх, как Minecraft, World of Warcraft, RuneScape, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Genshin Impact, Dark Souls, Hollow Knight и Cities: Skylines.

Достижения разделены на два уровня — «Мастерство» и «Легендарный». Достигшие первого уровня могут получать по 2,5 тыс. долларов за триместр в течение года, а обладатели второго — по 5 тыс. за триместр. За год выходит 7,5 тыс. и 15 тыс. долларов соответственно.

К примеру, чтобы добраться до легендарного уровня через Minecraft, нужно выполнить все 115 внутриигровых достижений.

Однако одних игровых ачивок для получения стипендии недостаточно. Кандидаты должны написать эссе, объяснив, как опыт в игре помог развить навыки, полезные для учебы, например, командную работу или системное мышление. Кроме того, во время обучения необходимо поддерживать средний балл не ниже 3,0 по американской шкале GPA.

Похожие программы уже существуют в американских вузах, однако обычно они ориентированы на киберспортсменов, выступающих за университетские команды. 

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