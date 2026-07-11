Россиянка показала коллекцию дедушки из почти трех тысяч бутылок водки, которую он собирал 50 лет

Видео с необычной коллекцией жителя России стало вирусным в соцсетях. Девушка по имени Александра Бутакова опубликовала ролик-экскурсию по дому своего дедушки, который с 1975 года собирает бутылки из-под водки.
За полвека коллекционер собрал 2825 экземпляров. Судя по видео, бутылками заставлены практически все комнаты дома — они занимают стены, полки и даже пространство в туалете.
При этом коллекция организована не хаотично. Бутылки распределены по тематическим разделам: отдельные секции посвящены городам, животным, морской тематике и другим темам.
Ролик быстро стал вирусным: менее чем за сутки его посмотрели около 1,9 млн человек. В комментариях пользователи шутят, что часть экспонатов наверняка давно заполнена водой, а другие предлагают, что вместо водки стоило коллекционировать бензин.
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