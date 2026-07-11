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В Австралии построят «черный ящик Земли», который сохранит данные о возможной гибели человечества

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

На западном побережье австралийского острова Тасмания возведут необычный арт-объект — «Черный ящик Земли» (Earth’s Black Box). Он будет фиксировать последствия климатического кризиса и хранить данные на случай возможного исчезновения человечества, сообщило издание CNN. 

Проект представляет собой массивный монолит из стали толщиной 7,5 сантиметров и размером примерно с городской автобус. Конструкцию установят на территории заброшенного аэропорта. Завершить его строительство планируют до конца 2026 года.

Внутри «черного ящика» будут храниться сотни массивов данных: показатели температуры, уровень мирового океана, климатические отчеты, политические заявления и другие материалы, связанные с изменением климата. Создатели проекта называют его «почти неуязвимым автономным устройством для записи данных».

Название проекта отсылает к авиационным черным ящикам, которые помогают восстановить причины авиакатастроф. В данном случае «самолетом» выступает Земля, а «пилотом» — человечество.

Авторы инициативы из экологической организации Rouser Lab, рекламного агентства Clemenger и арт-коллектива Glue Society надеются, что проект станет не только капсулой времени для будущих цивилизаций, но и напоминанием о масштабах климатического кризиса уже сегодня.

При этом некоторые ученые скептически относятся к идее. По их мнению, страх перед климатической катастрофой не всегда мотивирует людей действовать. Профессор Йельского университета Энтони Лейзеровиц отметил, что климатический кризис — это долгосрочная проблема, а не непосредственная угроза, поэтому одних тревожных символов недостаточно для реальных изменений. Создатели проекта, впрочем, считают, что человечество еще может избежать худших сценариев. «Самолет все еще находится в воздухе», — говорят они.

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