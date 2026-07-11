В Австралии построят «черный ящик Земли», который сохранит данные о возможной гибели человечества

При этом некоторые ученые скептически относятся к идее. По их мнению, страх перед климатической катастрофой не всегда мотивирует людей действовать. Профессор Йельского университета Энтони Лейзеровиц отметил, что климатический кризис — это долгосрочная проблема, а не непосредственная угроза, поэтому одних тревожных символов недостаточно для реальных изменений. Создатели проекта, впрочем, считают, что человечество еще может избежать худших сценариев. «Самолет все еще находится в воздухе», — говорят они.