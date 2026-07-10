Сценаристы «Корпорации монстров-2» рассказали о деталях отмененного сиквела

Сценаристы Боб Хильгенберг и Боб Муир, работавшие над сиквелом мультфильма «Корпорация монстров», рассказали в интервью The Wrap о деталях несостоявшегося проекта.
Они поделились, что «Корпорация монстров-2» продолжила бы историю Майка и Салли. По задумке Хильгенберга и Муира, в новой картине Майк бы поженился, а Салли получил повышение.
Лента раскрыла бы, как изменения в жизни героев влияют на их отношения. Отдельной частью истории стало бы взросление Бу — девочки, с которой подружились монстры в первой части.
Хильгенберг и Муир отметили, что по-прежнему хотят реализовать проект. Они подчеркнули, что очень гордятся получившимся сценарием — и надеются, что он получит развитие.
«Это один из тех случаев, когда во время написания все складывалось само собой. Это был труд, в который мы вложили много любви и страсти. Мы хотели убедиться, что остаемся верны бренду Pixar», — поделились авторы.
Хильгенберг в шутку попросил поклонников франшизы позвонить в Pixar или прийти к офису студии с плакатами «Черновик Боба и Роба!».
Работа над сиквелом «Корпорации монстров» велась в момент слияния Pixar и корпорации Disney. Компании на тот момент не ладили. Хильгенбергу и Муиру поручили разработать сценарий будущей ленты, но в итоге вместо сиквела зрители увидели приквел — мультфильм «Университет монстров».