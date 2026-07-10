У The Rolling Stones вышел новый альбом
Сирша Ронан не может справиться со школьником в трейлере «Паршивых овец»
Бренд косметики Beauty Bomb представил коллаборацию со «Смешариками»
«Яндекс» запустил роботакси между своими офисами в Москве
Ученые: люди с депрессией чаще других публикуют посты ради лайков
Минпросвещения предложило ограничить время использования гаджетов детьми
Вышел трейлер фантастического триллера «Лис»
Том Холланд в роли Человека-паука снова спасает мир в новом трейлере супергеройского фильма
«Перекресток» начал тестировать станции с кастомизированными напитками
«Рюмочная в Зюзино», которую хотели закрыть еще в мае, проработает до октября
Потребление пива в России упало до исторического минимума
Дочь Мартина Скорсезе сообщила, что его новый фильм станет самым личным в карьере
Мировая премьера комедии «Дебют» с Джулианной Мур состоится 11 декабря
Volkswagen заменил газонокосилки овцами на заводе в Познани. Выиграли и овцы, и экология
Банк России выпустил обновленную банкноту номиналом 100 рублей
В Москве стартовал международный фестиваль вертикальных сериалов Realist
В «Художественном» покажут 4К-реставрацию фильма «Мужчина и женщина» к его 60-летию
«Логика молока» провела семейный бранч в кафе «Простоквашино»
Редактор «Афиши Daily» Шура Богачева прочитает в Петербурге лекцию о современных субкультурах
Оранжевый единорог начинает охоту на детей в тизере «Приятеля»
В Netflix могут появиться прямые эфиры
Энтони Хопкинс записал альбом симфонической музыки. Уже вышел первый сингл
Курс «Русский язык как государственный» могут ввести в вузах в 2027 году
В Малом театре поставят спектакль по пьесе Владимира Мединского о декабристах
Пол Фиг поставит хоррор «Задержание»
Фортепианный фестиваль Pianissimo стартует 14 июля в «ГЭС-2»
Нуми Рапас снимется с Арнольдом Шварценеггером и Лиамом Хемсвортом в «The Kellys»
Фильм «Освободите Вилли» получит перезапуск

Сценаристы «Корпорации монстров-2» рассказали о деталях отмененного сиквела

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Pixar

Сценаристы Боб Хильгенберг и Боб Муир, работавшие над сиквелом мультфильма «Корпорация монстров», рассказали в интервью The Wrap о деталях несостоявшегося проекта.

Они поделились, что «Корпорация монстров-2» продолжила бы историю Майка и Салли. По задумке Хильгенберга и Муира, в новой картине Майк бы поженился, а Салли получил повышение.

Лента раскрыла бы, как изменения в жизни героев влияют на их отношения. Отдельной частью истории стало бы взросление Бу — девочки, с которой подружились монстры в первой части.

Хильгенберг и Муир отметили, что по-прежнему хотят реализовать проект. Они подчеркнули, что очень гордятся получившимся сценарием — и надеются, что он получит развитие.

«Это один из тех случаев, когда во время написания все складывалось само собой. Это был труд, в который мы вложили много любви и страсти. Мы хотели убедиться, что остаемся верны бренду Pixar», — поделились авторы.

Хильгенберг в шутку попросил поклонников франшизы позвонить в Pixar или прийти к офису студии с плакатами «Черновик Боба и Роба!».

Работа над сиквелом «Корпорации монстров» велась в момент слияния Pixar и корпорации Disney. Компании на тот момент не ладили. Хильгенбергу и Муиру поручили разработать сценарий будущей ленты, но в итоге вместо сиквела зрители увидели приквел — мультфильм «Университет монстров».

Расскажите друзьям
Теги:
Walt Disney