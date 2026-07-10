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В «Художественном» покажут 4К-реставрацию фильма «Мужчина и женщина» к его 60-летию

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-служба кинотеатра «Художественный»

16 июля в кинотеатре «Художественный» пройдет специальный показ 4К-реставрации мелодрамы Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба кинотеатра.

Сеанс организован совместно с кинокомпанией A-One и приурочен к 60-летию картины. Перед показом зрители увидят специальное видеообращение режиссера.

«Мужчина и женщина» вышел в 1966 году и считается классикой французского кино XX века. Главные роли исполнили Жан-Луи Трентиньян и Анук Эме.

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© Фото: пресс-служба кинотеатра «Художественный»
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По сюжету помощница режиссера Анн и автогонщик Жан-Луи случайно знакомятся на побережье Нормандии. Оба переживают утрату любимых людей и в одиночку воспитывают детей. Постепенно их встреча превращается в историю о втором шансе и возможности снова открыть себя любви.

Картина получила множество наград, включая «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и лучший фильм на иностранном языке, а также «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Видео:&nbsp;пресс-служба кинотеатра «Художественный»

Программный директор «Художественного» Стас Тыркин назвал ленту «идеальным воплощением жанра мелодрамы» и одним из самых известных французских фильмов в истории кино. Показ пройдет на французском языке с русскими субтитрами. Билеты уже поступили в продажу.

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