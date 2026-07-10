В «Художественном» покажут 4К-реставрацию фильма «Мужчина и женщина» к его 60-летию

По сюжету помощница режиссера Анн и автогонщик Жан-Луи случайно знакомятся на побережье Нормандии. Оба переживают утрату любимых людей и в одиночку воспитывают детей. Постепенно их встреча превращается в историю о втором шансе и возможности снова открыть себя любви.