Редактор «Афиши Daily» Шура Богачева прочитает в Петербурге лекцию о современных субкультурах

Лекция будет посвящена вопросу, который регулярно возникает в разговорах о молодежной культуре: действительно ли эпоха субкультур закончилась, или они просто изменили форму? Автор телеграм-канала «Субкультура „Шура“» расскажет, кто такие современные нефоры и альтушки, существует ли у них общая идеология и какие сообщества формируют культурный ландшафт сегодня.