Редактор «Афиши Daily» Шура Богачева прочитает в Петербурге лекцию о современных субкультурах

16 июля в книжном магазине «Подписные издания» в Петербурге пройдет лекция редактора отдела «Интернет» «Афиши Daily» Шуры Богачевой «Почему субкультуры все еще живы?». Событие состоится в преддверии петербургского Пикника Афиши х Сбер.
Лекция будет посвящена вопросу, который регулярно возникает в разговорах о молодежной культуре: действительно ли эпоха субкультур закончилась, или они просто изменили форму? Автор телеграм-канала «Субкультура „Шура“» расскажет, кто такие современные нефоры и альтушки, существует ли у них общая идеология и какие сообщества формируют культурный ландшафт сегодня.
Речь также пойдет о дед-инсайдах, «42 братухах», джираях и домовцах. Внимание уделят и движениям, которые существуют уже не одно десятилетие, — эмо, готам, панкам, диггерам и скейтерам.
Сбор гостей начнется в 18.30, а само мероприятие — в 19.00. После лекции Тося Чайкина отыграет в «Подписных изданиях» диджей-сет. Вход свободный, по предварительной регистрации.
8 августа Пикник Афиши х Сбер развернет пять сцен на территории Елагина острова. Гостей фестиваля ждет луна-парк под открытым небом, аттракционы, гастрономические проекты, дизайнерский маркет, спорт и отдых для всей семьи. В лайнапе Пикника — Feduk, Елка, ЛСП, Сергей Бобунец и еще более 50 артистов.