Нуми Рапас снимется с Арнольдом Шварценеггером и Лиамом Хемсвортом в «The Kellys»

Сценарий картины написал Це Чун. Он рассказал историю об опальном нью-йоркском полицейском Джеке Келли, который вынужден объединиться со своей семьей, которую он боится больше всего на свете. Все ради того, чтобы спасти жену Молли. Ее взяли в заложники террористы.