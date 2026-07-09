Киностудия Горького подготовила летнюю программу для детей и родителей

Киностудия Горького подготовила программу для детей, подростков и родителей в рамках проекта «Лето в Москве». Об этом «Афише Daily» рассказали представители учреждения.
В июле гостей легендарной площадки на улице Сергея Эйзенштейна ждут бесплатные кинопоказы, творческие мастер-классы, встречи с профессионалами киноиндустрии и тематические экскурсии по исторической территории.
11 июля на студии представят драму о ревности «С любимыми не расставайтесь» Павла Арсенова с Ириной Алферовой и Александром Абдуловым. В 15:00 желающие смогут поучаствовать во встрече с психологом Екатериной Сильченко и киножурналистом Эрной Асатрян, посвященной теме отношений в фильме и за его пределами.
16 июля в 16:15 и 30 июля в 18:00 Киностудия Горького проведет мастер-классы по кинопроизводству. На них ждут подростков от 12 лет. Они смогут узнать об этапах создания фильма, познакомиться с основными кинопрофессиями и даже снять собственный сюжет.
18 июля в 14:00 посетителей ждет встреча с молодыми режиссерами. В ней поучаствуют сценаристка проектов Kitstudio и Yellow, Black and White Динара Сунгатуллина и постановщик кино и рекламы, выпускник Высших курсов сценаристов и режиссеров имени Данелия Солган Сунгатуллин.
Они поделятся с начинающими коллегами советами по участию в конкурсах. Сунгатуллины расскажут, где искать актуальные возможности, как правильно подавать заявки и какие темы выбирать. Они разберут конкретный кейс и поделятся, как получить грант от Фонда поддержки регионального кино.
Кроме того, каждый четверг в 16:00 на территории будут проходить обзорные экскурсии «Лето в Москве: путешествие по Киностудии Горького». На ней гости узнают об истории площадки, работе над культовыми советскими картинами и интересных фактах из жизни специалистов, связанных с Киностудией Горького.
Стоимость экскурсии составит 700 рублей. На другие мероприятия попасть можно бесплатно по регистрации на сайте проекта «Лето в Москве». Количество мест на кинопоказах, мастер-классах и встречах ограничено.