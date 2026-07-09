Киностудия Горького подготовила летнюю программу для детей и родителей

11 июля на студии представят драму о ревности «С любимыми не расставайтесь» Павла Арсенова с Ириной Алферовой и Александром Абдуловым. В 15:00 желающие смогут поучаствовать во встрече с психологом Екатериной Сильченко и киножурналистом Эрной Асатрян, посвященной теме отношений в фильме и за его пределами.