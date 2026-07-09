Киностудия Горького подготовила летнюю программу для детей и родителей

Фильм «Освободите Вилли» получит перезапуск
Путешествие луны, перформанс среди костров и хрупкий рейв: полная программа «Архстояния»
Аэропорт Палм-Бич во Флориде переименовали в честь президента Дональда Трампа
В Москве поженили роботов. В Госдуме сравнили эту свадьбу с пропагандой ЛГБТ*
Комикс «Сабрина — маленькая ведьма» получит продолжение
Второй сезон «Джентльменов» Гая Ричи обзавелся тизером и датой премьеры
Charli XCX поссорилась со Свинкой Пеппой
Люди старше 65 лет составляют почти четверть населения России
Смотрим эксклюзивный фрагмент романтического роуд-муви «Трасса „Море — море“»
Годзилла отправится разрушать Нью-Йорк в продолжении «Минус один»: вышел второй тизер
В Петербурге произошел пожар в Театре им. Комиссаржевской
В Австралии задержали предполагаемого автора знаменитого граффито «Pam the Bird»
Роскосмос показал со спутника штормовой циклон, который движется на Москву
Пэрис Хилтон добилась закрытия школы, в которой она подверглась жестокому обращению
Present  &  Simple объявил о закрытии всех офлайн-магазинов
Дэвид Аттенборо в 100 лет стал самым возрастным номинантом «Эмми»
YouTube, несмотря на ограничения, наращивает аудиторию в России
Харуки Мураками рассказал о болезни, из-за которой потерял 17 килограмм
Россияне рассказали, какие летние моменты из детства хотели бы пережить снова
Минздрав предложил обязать стоматологов обезболивать пациентов
Ученые назвали три главных условия для удовлетворения от работы
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пожаловался в КС из-за алиментов на 90 млн рублей
В Туле пройдет фестиваль гик-культуры «Октакон» с актерами «Майора Грома» и издательством Bubble
Умерла британская певица Бонни Тайлер
Вышел первый тизер сериала «Трудно быть богом» по Стругацким
Джейсон Стэтем становится главным подозреваемым в трейлере боевика «Мятеж»
Ко дню рождения «Купер» сделал доставку из ресторанов бесплатной. Акция продлится до конца июля
Школьник, набравший 99 баллов на ЕГЭ по математике, решил пересдать экзамен

Киностудия Горького подготовила летнюю программу для детей и родителей

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-служба

Киностудия Горького подготовила программу для детей, подростков и родителей в рамках проекта «Лето в Москве». Об этом «Афише Daily» рассказали представители учреждения.

В июле гостей легендарной площадки на улице Сергея Эйзенштейна ждут бесплатные кинопоказы, творческие мастер-классы, встречи с профессионалами киноиндустрии и тематические экскурсии по исторической территории.

11 июля на студии представят драму о ревности «С любимыми не расставайтесь» Павла Арсенова с Ириной Алферовой и Александром Абдуловым. В 15:00 желающие смогут поучаствовать во встрече с психологом Екатериной Сильченко и киножурналистом Эрной Асатрян, посвященной теме отношений в фильме и за его пределами.

16 июля в 16:15 и 30 июля в 18:00 Киностудия Горького проведет мастер-классы по кинопроизводству. На них ждут подростков от 12 лет. Они смогут узнать об этапах создания фильма, познакомиться с основными кинопрофессиями и даже снять собственный сюжет.

18 июля в 14:00 посетителей ждет встреча с молодыми режиссерами. В ней поучаствуют сценаристка проектов Kitstudio и Yellow, Black and White Динара Сунгатуллина и постановщик кино и рекламы, выпускник Высших курсов сценаристов и режиссеров имени Данелия Солган Сунгатуллин.

Они поделятся с начинающими коллегами советами по участию в конкурсах. Сунгатуллины расскажут, где искать актуальные возможности, как правильно подавать заявки и какие темы выбирать. Они разберут конкретный кейс и поделятся, как получить грант от Фонда поддержки регионального кино.

Кроме того, каждый четверг в 16:00 на территории будут проходить обзорные экскурсии «Лето в Москве: путешествие по Киностудии Горького». На ней гости узнают об истории площадки, работе над культовыми советскими картинами и интересных фактах из жизни специалистов, связанных с Киностудией Горького.

Стоимость экскурсии составит 700 рублей. На другие мероприятия попасть можно бесплатно по регистрации на сайте проекта «Лето в Москве». Количество мест на кинопоказах, мастер-классах и встречах ограничено.

Расскажите друзьям