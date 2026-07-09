Аэропорт Палм-Бич во Флориде переименовали в честь президента Дональда Трампа

Международный аэропорт Палм-Бич во Флориде переименовали в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в соцсетях воздушной гавани.
С 9 июля рейсы официально будет принимать Международный аэропорт имени президента Дональда Дж.Трампа. Код аэропорта PBI сохранится, но ненадолго — до 18 августа. После его сменят на DJT, инициалы американского лидера.
Инициативу по переименованию аэропорта выдвинул губернатор Флориды Рон Десантис. Он подписал законопроект о смене имени в марте.
Ранее во Флориде уже появилось шоссе имени Трампа — оно связывает аэропорт с домом, где раньше жил президент. Неподалеку от него можно найти также бульвар и авеню Трампа.
Кроме того, другом штате, Оклахоме, также есть шоссе имени Трампа. А в столице США Вашингтоне переименовали в честь президента Институт мира и Центр исполнительских искусств, который ранее носил имя президента Джона Кеннеди.