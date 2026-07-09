Аэропорт Палм-Бич во Флориде переименовали в честь президента Дональда Трампа

С 9 июля рейсы официально будет принимать Международный аэропорт имени президента Дональда Дж.Трампа. Код аэропорта PBI сохранится, но ненадолго — до 18 августа. После его сменят на DJT, инициалы американского лидера.



Инициативу по переименованию аэропорта выдвинул губернатор Флориды Рон Десантис. Он подписал законопроект о смене имени в марте.