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Аэропорт Палм-Бич во Флориде переименовали в честь президента Дональда Трампа

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: President Donald J. Trump International Airport

Международный аэропорт Палм-Бич во Флориде переименовали в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в соцсетях воздушной гавани.

С 9 июля рейсы официально будет принимать Международный аэропорт имени президента Дональда Дж.Трампа. Код аэропорта PBI сохранится, но ненадолго — до 18 августа. После его сменят на DJT, инициалы американского лидера.

Инициативу по переименованию аэропорта выдвинул губернатор Флориды Рон Десантис. Он подписал законопроект о смене имени в марте.

Ранее во Флориде уже появилось шоссе имени Трампа — оно связывает аэропорт с домом, где раньше жил президент. Неподалеку от него можно найти также бульвар и авеню Трампа.

Кроме того, другом штате, Оклахоме, также есть шоссе имени Трампа. А в столице США Вашингтоне переименовали в честь президента Институт мира и Центр исполнительских искусств, который ранее носил имя президента Джона Кеннеди.

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