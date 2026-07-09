Charli XCX поссорилась со Свинкой Пеппой

В выпуске Пеппу спросили о Clairo. «Я ее не знаю», — ответила героиня мультсериала. При этом о PinkPantheress она отозвалась тепло, назвала ее недооцененной и похвалила ее псевдоним из-за упоминания розового цвета. «Это лучшее имя на свете», — сказала Пеппа.