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Charli XCX поссорилась со Свинкой Пеппой

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Nothing

Свинка Пеппа оказалась в центре шуточного конфликта с Charli XCX, PinkPantheress и Clairo. Поводом стал выпуск шоу «Over/Under» музыкального издания Pitchfork, в котором персонажи и знаменитости оценивают людей, явления и предметы как переоцененные или недооцененные.

В выпуске Пеппу спросили о Clairo. «Я ее не знаю», — ответила героиня мультсериала. При этом о PinkPantheress она отозвалась тепло, назвала ее недооцененной и похвалила ее псевдоним из-за упоминания розового цвета. «Это лучшее имя на свете», — сказала Пеппа.

Видео: Pitchfork/YouTube

PinkPantheress, несмотря на комплимент, вступилась за Clairo. Она написала в соцсетях, что все это «не мило», а Пеппе стоит проявить уважение к ее коллеге.

Позже в перепалку вмешалась Charli XCX. Она написала Clairo: «Давай ее [Пеппу] уделаем». Clairo опубликовала скриншот переписки в X.

После этого Clairo выложила видео, на котором жарит бекон на сковороде, и отметила аккаунт Свинки Пеппы. Когда шутливый конфликт завирусился, певица сообщила фанатам, что больше не хочет ссориться с персонажем.

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