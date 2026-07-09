Умерла британская певица Бонни Тайлер
Смотрим эксклюзивный фрагмент романтического роуд-муви «Трасса „Море — Море“»
В Петербурге произошел пожар в Театре им. Комиссаржевской
В Австралии задержали предполагаемого автора знаменитого граффито «Pam the Bird»
Роскосмос показал со спутника штормовой циклон, который движется на Москву
Пэрис Хилтон добилась закрытия школы, в которой она подверглась жестокому обращению
Present  &  Simple объявил о закрытии всех офлайн-магазинов
Дэвид Аттенборо в 100 лет стал самым возрастным номинантом «Эмми»
YouTube, несмотря на ограничения, наращивает аудиторию в России
Харуки Мураками рассказал о болезни, из-за которой потерял 17 килограмм
Россияне рассказали, какие летние моменты из детства хотели бы пережить снова
Минздрав предложил обязать стоматологов обезболивать пациентов
Ученые назвали три главных условия для удовлетворения от работы
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пожаловался в КС из-за алиментов на 90 млн рублей
В Туле пройдет фестиваль гик-культуры «Октакон» с актерами «Майора Грома» и издательством Bubble
Вышел первый тизер сериала «Трудно быть богом» по Стругацким
Джейсон Стэтем становится главным подозреваемым в трейлере боевика «Мятеж»
Ко дню рождения «Купер» сделал доставку из ресторанов бесплатной. Акция продлится до конца июля
Школьник, набравший 99 баллов на ЕГЭ по математике, решил пересдать экзамен
Трампа обвинили в сексизме из-за комплиментов Ники Минаж
«Бонд с кнопкой», ЛСП и Елка выступят на Пикнике Афиши x Сбер 8 августа
Павла Дурова вновь допросили в Париже
Блогерша Лерчек прошла восьмой курс химиотерапии
Вышел трейлер фильма «Дюна-3»
Джон Гудман и Уилла Фицджералд присоединятся к Бри Ларсон в хорроре «Скелеты»
В итальянской деревне ввели штрафы за ношение купальников в общественных местах
Международная федерация волейбола сняла санкции с россиян
Госдума приняла закон о диджитализации «Почты России»

Годзилла отправится разрушать Нью-Йорк в продолжении «Минус один»: вышел второй тизер

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Toho Studios

Студия Toho выпустила второй тизер фильма «Годзилла: Минус один», который станет продолжением оскароносной картины 2023 года. Лента выйдет в митровой прокат 6 ноября.

Действие нового фильма развернется в 1949 году, спустя два года после финала предыдущей части. По сюжету герои, пережившие нападение Годзиллы на послевоенную Японию, вновь столкнутся с гигантским монстром. На этот раз его целью станет Нью-Йорк.

Видео:&nbsp;Toho Studios

Режиссер новой «Годзиллы» — Такаси Ямадзаки. Он поставил прошлую часть — «Годзиллу: Минус один», которая вышла в 2023 году и стала одним из самых успешных фильмов франшизы. Лента собрала почти 114 млн долларов в мировом прокате при бюджете 15 млн, получив высокие оценки критиков и зрителей, а также выиграв «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

Расскажите друзьям