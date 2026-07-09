Годзилла отправится разрушать Нью-Йорк в продолжении «Минус один»: вышел второй тизер

Режиссер новой «Годзиллы» — Такаси Ямадзаки. Он поставил прошлую часть — «Годзиллу: Минус один», которая вышла в 2023 году и стала одним из самых успешных фильмов франшизы. Лента собрала почти 114 млн долларов в мировом прокате при бюджете 15 млн, получив высокие оценки критиков и зрителей, а также выиграв «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.