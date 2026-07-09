Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пожаловался в КС из-за алиментов на 90 млн рублей

В качестве подтверждения спортсмен приводит обстоятельства своего дела. В январе 2024 года Никулинский суд Москвы обязал Сафонова выплачивать алименты в размере 25% от дохода. Общая сумма выплат на содержание дочери на момент составления жалобы превысила 90 млн рублей. Из них 61,2 млн футболист выплатил в ходе исполнительного производства в качестве задолженности за период с января 2022 года по май 2025-го.