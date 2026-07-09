Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пожаловался в КС из-за алиментов на 90 млн рублей

Вратарь сборной России и французского клуба ПСЖ Матвей Сафонов подал жалобу в Конституционный суд РФ из-за алиментов в 90 млн рублей, которые он выплатил на содержание дочери. Об этом сообщают «Ведомости».
Футболист просит признать неконституционным пункт Семейного кодекса, по которому алименты на одного ребенка взыскиваются в размере четверти заработка родителя. По мнению Сафонова, отсутствие верхнего предела выплат может приводить к злоупотреблениям и необоснованному обогащению родителя, который получает алименты.
В качестве подтверждения спортсмен приводит обстоятельства своего дела. В январе 2024 года Никулинский суд Москвы обязал Сафонова выплачивать алименты в размере 25% от дохода. Общая сумма выплат на содержание дочери на момент составления жалобы превысила 90 млн рублей. Из них 61,2 млн футболист выплатил в ходе исполнительного производства в качестве задолженности за период с января 2022 года по май 2025-го.
Сафонов указывает, что мать ребенка заявляла о намерении тратить на дочь не менее 2,5 млн рублей в месяц. По мнению футболиста, эта сумма несоразмерна потребностям ребенка и превышает официальные доходы его бывшей супруги Анастасии Сафоновой (Казачек).
Бывшая жена Сафонова заявила «Ведомостям», что с июля 2024 года футболист не выплачивает алименты из доходов, которые получает в ПСЖ. Она также утверждает, что Сафонов с июня 2023 года ни разу не приходил к ребенку, хотя его приглашали.
Опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что КС вряд ли признает норму Семейного кодекса неконституционной. Они указывают, что Семейный кодекс уже позволяет устанавливать фиксированную сумму алиментов, если долевое взыскание нарушает интересы одной из сторон. Кроме того, в кодексе есть возможность снизить размер доли или перечислять половину алиментов на счет ребенка.
При этом, как полагают эксперты, суд может указать, что 25% от дохода плательщика нельзя назначать автоматически: при расчете алиментов нужно учитывать реальные потребности ребенка, уровень жизни семьи и баланс интересов обоих родителей.