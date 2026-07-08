Любовь Аксенова в роли графа Монте-Кристо в женском обличье в трейлере драмы «Холод»

Сюжет похож на историю графа Монте-Кристо, только в женском обличье и произошедшую в наши дни. Женя (Любовь Аксенова) попадает в тюрьму за преступление, которого не совершала, — страшную аварию на Кутузовском проспекте, унесшую жизни ее мужа и шестилетней дочери. В колонии Женя теряет смысл жизни и ищет избавление в смерти, но случайно спасает влиятельную зэчку Яну, отбывающую срок за убийство. В благодарность та возвращает героине смысл продолжать бороться — месть. Два года Яна обучает Женю, как стать сильнее и умнее, параллельно готовя побег. Зритель увидит, на что способен человек, которому нечего терять.