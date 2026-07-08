Любовь Аксенова в роли графа Монте-Кристо в женском обличье в трейлере драмы «Холод»

Онлайн-кинотеатры Иви, Start и Wink представили трейлер криминальной драмы «Холод» с Любовью Аксеновой в главной роли. Премьера состоится 16 июля.
Сюжет похож на историю графа Монте-Кристо, только в женском обличье и произошедшую в наши дни. Женя (Любовь Аксенова) попадает в тюрьму за преступление, которого не совершала, — страшную аварию на Кутузовском проспекте, унесшую жизни ее мужа и шестилетней дочери. В колонии Женя теряет смысл жизни и ищет избавление в смерти, но случайно спасает влиятельную зэчку Яну, отбывающую срок за убийство. В благодарность та возвращает героине смысл продолжать бороться — месть. Два года Яна обучает Женю, как стать сильнее и умнее, параллельно готовя побег. Зритель увидит, на что способен человек, которому нечего терять.
«Женя кажется хрупкой и беззащитной, но после потери близких в ней обнаруживается невероятная сила. Меня тронуло, как она проходит сквозь настоящий ад, перековывая боль в волю. „Холод“ начинается как драма и постепенно превращается в напряженный триллер с элементами боевика. Но в центре остается важный вопрос: можно ли добиться справедливости и не оказаться в замкнутом круге мести? Мне кажется, именно поэтому сериал не только держит в напряжении, но и заставляет задуматься», — отметила Любовь Аксенова.
В сериале также снялись Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Петр Федоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова, Денис Прытков, Олег Васильков, Александра Бабаскина, Евгений Харитонов, Олег Рязанцев, Влад Ценев, Ольга Смирнова, Всеволод Володин и другие. Продюсерами стали Павел Буря, Даниил Махорт и Алексей Казаков, который также выступил автором сценария и режиссером-постановщиком.