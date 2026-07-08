Создатели «Аватара: Легенды об Аанге» работают над новыми проектами

Швыдкой: в запретах в культуре есть «элемент шизофрении»
В Москве открылась регистрация на второй ночной велофестиваль
Любовь Аксенова в роли графа Монте-Кристо в женском обличье в трейлере драмы «Холод»
Новый ГОСТ рекомендует не делать традиционный маникюр и педикюр детям до 14 лет
Ученые: средний уровень тестостерона у мужчин снизился вдвое за 50 лет
The Telegraph: ФИФА и УЕФА не планируют в ближайшее время снимать бан с российских команд
В Сокольниках появится тренировочная база ФК «Спартак-Москва»
В московских ресторанах теперь можно «попробовать на вкус» любимые книги
Похищение богатырских детей в тизере мультфильма «Три богатыря и гуси-лебеди»
В России появятся вакцины от аллергии на кошек и собак
Гарри Стайлз попал в Книгу рекордов Гиннесса за серию из 12 концертов на «Уэмбли»
Анна и Михаил: составлен рейтинг самых популярных имен новорожденных в Москве
Создатель «Клана Сопрано» снимет фильм о тайной программе ЦРУ
9 июля в Москве можно будет увидеть соединение Венеры и голубой звезды Регул
На выходных на Москву обрушатся аномальные ливни
Кристофер Нолан вдохновлялся работами Гильермо дель Торо при создании монстров в «Одиссее»
Байопик о Бритни Спирс обрел сценаристку
ФИФА обсудит снятие бана с российских команд
Саша Барон Коэн тайно снял новый фильм об Али Джи
Копенгаген вновь признали самым комфортным городом мира
Повзрослевший Аанг отправляется в новое путешествие в трейлере полнометражного мультфильма-сиквела
«Вместо молока сосал кокосы»: парагвайский сенатор набросилась с оскорблениями на Килиана Мбаппе
В Москве пройдет литературный ужин по мотивам поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки»
Камбэк Агузаровой, более 100 артистов в лайнапе и сап-сплавы: Outline объявил программу
МОК временно снял дисквалификацию с Российского олимпийского комитета
Хаски сыграет Лермонтова в психологическом триллере Павла Лунгина
Джуд Лоу снимется в экшне о водителе, который скрывается от преследования
В Москве снесут кинотеатр «Минск». На его месте построят жилой комплекс

Создатели «Аватара: Легенды об Аанге» работают над новыми проектами

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: Paramount+

Новый полнометражный мультфильм «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха» — лишь часть большого плана Avatar Studios по развитию франшизы. Об этом создатели «Аватара: Легенды об Аанге» Майкл Данте ДиМартино и Брайан Конецко рассказали Entertainment Weekly.

«Фильм про Аанга был лишь одним из целой линейки. Я работаю еще над одним проектом, о котором мы объявим, когда придет время», — отметил Конецко.

Авторы также прокомментировали утечку полнометражного мультфильма. В апреле анонимный хакер выложил в сеть всю 90-минутную картину. По словам режиссера Лорен Монтгомери, для команды это стало сокрушительным ударом.

«Легенда об Аанге: Последний маг воздуха» выйдет 25 июля — премьеру перенесли на несколько месяцев раньше первоначально заявленной даты. Накануне вышел трейлер картины.

Сюжет развернется спустя годы после событий оригинального сериала. Уже взрослый Аанг узнает о существовании древней силы, которая может спасти культуру воздушных кочевников от исчезновения. Вместе с Катарой, Соккой, Тоф и другими друзьями он отправляется в новое путешествие, чтобы найти ее.

Расскажите друзьям