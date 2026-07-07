Повзрослевший Аанг отправляется в новое путешествие в трейлере полнометражного мультфильма-сиквела

Сюжет развернется спустя годы после событий оригинального сериала. Уже взрослый Аанг узнает о существовании древней силы, которая может спасти культуру воздушных кочевников от исчезновения. Вместе с Катарой, Соккой, Тоф и другими друзьями он отправляется в новое путешествие, чтобы найти ее.