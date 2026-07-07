Повзрослевший Аанг отправляется в новое путешествие в трейлере полнометражного мультфильма-сиквела

Paramount Plus представил полноценный трейлер полнометражного мультфильма «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха». Продолжение сериала выйдет 25 июля — премьеру перенесли на несколько месяцев раньше первоначально заявленной даты.
Сюжет развернется спустя годы после событий оригинального сериала. Уже взрослый Аанг узнает о существовании древней силы, которая может спасти культуру воздушных кочевников от исчезновения. Вместе с Катарой, Соккой, Тоф и другими друзьями он отправляется в новое путешествие, чтобы найти ее.
Главного героя озвучил Эрик Нам («Мой шумный дом»), а Дейв Баутиста («Стражи Галактики») подарил голос антагонисту. Еще до официальной премьеры фильм оказался в центре внимания из-за утечки: в апреле его полная версия появилась в сети в высоком качестве. Тогда создатели призвали зрителей дождаться официального релиза, а часть поклонников раскритиковала решение Paramount выпустить картину сразу на стриминговых сервисах, а не в широком кинопрокате.