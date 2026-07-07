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Повзрослевший Аанг отправляется в новое путешествие в трейлере полнометражного мультфильма-сиквела

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: Paramount Plus

Paramount Plus представил полноценный трейлер полнометражного мультфильма «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха». Продолжение сериала выйдет 25 июля — премьеру перенесли на несколько месяцев раньше первоначально заявленной даты.

Сюжет развернется спустя годы после событий оригинального сериала. Уже взрослый Аанг узнает о существовании древней силы, которая может спасти культуру воздушных кочевников от исчезновения. Вместе с Катарой, Соккой, Тоф и другими друзьями он отправляется в новое путешествие, чтобы найти ее.

Видео: Paramount Plus

Главного героя озвучил Эрик Нам («Мой шумный дом»), а Дейв Баутиста («Стражи Галактики») подарил голос антагонисту. Еще до официальной премьеры фильм оказался в центре внимания из-за утечки: в апреле его полная версия появилась в сети в высоком качестве. Тогда создатели призвали зрителей дождаться официального релиза, а часть поклонников раскритиковала решение Paramount выпустить картину сразу на стриминговых сервисах, а не в широком кинопрокате.

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