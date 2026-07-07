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МОК временно снял дисквалификацию с Российского олимпийского комитета

Афиша Daily
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Фото: Gzzz

Международный олимпийский комитет временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. МОК также отменил рекомендации, которые с 2023 года ограничивали участие российских спортсменов и команд в международных соревнованиях.

В МОК заявили, что прежние рекомендации, выпущенные в феврале 2022-го и марте 2023 года, больше не применяются. Тогда международным федерациям советовали не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, а позже разрешили участие лишь в статусе индивидуальных нейтральных атлетов.

В комитете приняли такое решение после того как убедились, что в состав ОКР больше не входят спортивные организации на территориях, находящихся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.

При этом комитет подчеркнул, что решение не означает полного снятия всех ограничений. Российские спортсмены, возвращающиеся на международную арену, должны будут соответствовать усиленным антидопинговым требованиям. До подтверждения полного соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу тестирование российских атлетов будет проходить под контролем Международного агентства допинг-тестирования (ITA). Спортсменам также потребуется пройти несколько независимых проверок до допуска к соревнованиям.

Кроме того, МОК сохранил за международными федерациями право самостоятельно решать, проводить ли турниры в России, приглашать ли на соревнования российских государственных представителей и использовать ли российские флаг, гимн и другую национальную символику. Сам комитет заявил, что не планирует организовывать свои мероприятия в России и приглашать российских государственных чиновников на олимпийские события. Решение о символике на Олимпиаде-2028 будет принято позднее.

Как отметили в МОК, с момента введения статуса нейтральных атлетов российские и белорусские спортсмены уже принимали участие во многих международных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Париже и зимнюю Олимпиаду в Милане — «почти без каких-либо инцидентов».  

Министр спорта Михаил Дегтярев сказал, что решение МОК стало возможным благодаря дипломатической работе Минпсорта и ОКР. 

«Возвращение нашей страны в олимпийскую семью — это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов. Предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях, однако МОК дает четкий сигнал — олимпийское движение должно быть вне политики», — заявил он. 

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