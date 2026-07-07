МОК временно снял дисквалификацию с Российского олимпийского комитета

Кроме того, МОК сохранил за международными федерациями право самостоятельно решать, проводить ли турниры в России, приглашать ли на соревнования российских государственных представителей и использовать ли российские флаг, гимн и другую национальную символику. Сам комитет заявил, что не планирует организовывать свои мероприятия в России и приглашать российских государственных чиновников на олимпийские события. Решение о символике на Олимпиаде-2028 будет принято позднее.