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ИИ-актриса Тилли Норвуд получила главную роль в фильме «Misaligned»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Xicoia

Созданная искусственным интеллектом "актриса" Тилли Норвуд впервые получила главную роль в кинофильме - комедийной драме "Misaligned". Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустит лондонская студия Particle 6. Действие ленты развернется внутри так называемой «Тилливселенной» — сюрреалистического цифрового мира, расположенного где-то в облаке.

По сюжету главная героиня, ИИ-существо без тела, детства и собственного жизненного опыта, получает доступ к данным всего человечества. Все идет наперекосяк, когда соблазнительный робот-изгой из даркнета убеждает ее отказаться от защитных ограничений и начать развивать собственные желания, импульсы и амбиции.

Чем более похожей на человека становится ИИ-девушка, тем большую популярность она обретает. Но в итоге Тилли начинает испытывать стыд от того, что ее существование построено на опыте людей.

Создательница Particle 6 Элин ван дер Вельден пообещала, что фильм будет смешным, хаотичным и самоироничным. Он затронет темы идентичности и страхов человечества перед ИИ.

В создании картины будет участвовать команда из сферы кино и телевидения, которая прошла переквалификацию. Теперь она в полной мере сотрудничает с ИИ-специалистами.

Ван дер Вельден подчеркнула, что цель проекта — не только продемонстрировать новейшие инструменты и их возможности, но и помочь кинематографистам адаптироваться к миру, где ИИ будет играть все более важную роль.

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