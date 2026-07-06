ИИ-актриса Тилли Норвуд получила главную роль в фильме «Misaligned»

По сюжету главная героиня, ИИ-существо без тела, детства и собственного жизненного опыта, получает доступ к данным всего человечества. Все идет наперекосяк, когда соблазнительный робот-изгой из даркнета убеждает ее отказаться от защитных ограничений и начать развивать собственные желания, импульсы и амбиции.