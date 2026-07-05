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Умер сыгравший в «Бандитском Петербурге» актер Руслан Ибрагимов

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: студия «Форвард-фильм»

Умер российский актер и театральный режиссер Руслан Ибрагимов, известный по сериалам «Бандитский Петербург» и «Ментовские войны». Об этом сообщила актриса Юлия Нижельская.

«Умер Руслан Ибрагимов. Замечательный артист и человек… Светлая память», — написала она во «ВКонтакте».

Как пишет «Кино-Театр.ру», Ибрагимов умер 25 июня. Ему был 61 год.

Руслан Ибрагимов родился 5 мая 1965 года. В 2001-м он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ, ныне — РГИСИ) по специальностям «режиссура», «актер театра и кино». 

Затем работал в „Творческой мастерской Григория Козлова“ при Театре юного зрителя имени А.А. Брянцева. С 2000 по 2004 год также преподавал актерское мастерство в СПбГАТИ.

Известен по своим ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Тайны следствия» и «Шеф». Ибрагимов также снял четыре сериала и выступил в качестве режиссера четырех эпизодов сериала «Морские дьяволы». Поставил несколько спектаклей в ТЮЗе имени Брянцева, Астраханском театре юного зрителя, Русском театре кукол в Таллине и других театрах.

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