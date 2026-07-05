Умер сыгравший в «Бандитском Петербурге» актер Руслан Ибрагимов

Как пишет «Кино-Театр.ру», Ибрагимов умер 25 июня. Ему был 61 год.



Руслан Ибрагимов родился 5 мая 1965 года. В 2001-м он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ, ныне — РГИСИ) по специальностям «режиссура», «актер театра и кино».



Затем работал в „Творческой мастерской Григория Козлова“ при Театре юного зрителя имени А.А. Брянцева. С 2000 по 2004 год также преподавал актерское мастерство в СПбГАТИ.