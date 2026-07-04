В Москве и Подмосковье начинается затяжной период дождливой погоды. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, осадки задержатся в столичном регионе как минимум до середины июля.
«Погоду в столичном регионе будет формировать приближающийся с юга циклон. В такой ситуации небо будут закрывать плотные облака, пройдут дожди, местами с грозами, что ограничит приток солнечного тепла», — подчеркнул Михаил Леус.
4 июля температура в Москве поднимется до +23 градусов, однако уже ночью похолодает до +14. В ближайшие дни дождливая погода сохранится.
По предварительным прогнозам, осадки будут идти практически всю следующую неделю, а дождливый период может растянуться примерно на десять дней — как минимум до середины июля.
Недавно Гидрометцентр сообщал, что жителей Москвы и других регионов Центральной России ждут дождливые и прохладные выходные.