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Москву накроет затяжной сезон дождей — осадки могут продлиться до середины июля

Афиша Daily
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Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

В Москве и Подмосковье начинается затяжной период дождливой погоды. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, осадки задержатся в столичном регионе как минимум до середины июля.

«Погоду в столичном регионе будет формировать приближающийся с юга циклон. В такой ситуации небо будут закрывать плотные облака, пройдут дожди, местами с грозами, что ограничит приток солнечного тепла», — подчеркнул Михаил Леус. 

4 июля температура в Москве поднимется до +23 градусов, однако уже ночью похолодает до +14. В ближайшие дни дождливая погода сохранится.

По предварительным прогнозам, осадки будут идти практически всю следующую неделю, а дождливый период может растянуться примерно на десять дней — как минимум до середины июля.

Недавно Гидрометцентр сообщал, что жителей Москвы и других регионов Центральной России ждут дождливые и прохладные выходные. 

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