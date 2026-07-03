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Хью Джекман не собирается давать советы следующему Росомахе: «Я ничего не скажу»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Marvel Entertainment

Хью Джекман не собирается давать подсказок актеру, который однажды сменит его в роли Росомахи, сообщает Deadline. По словам звезды «Людей Икс», новый исполнитель должен самостоятельно «найти» своего героя.

Актер заявил, что готов играть Росомаху до тех пор, пока руководство Marvel Studios будет это позволять. 

«Мне 57. Я буду сниматься до 90 лет. А тому, кто получит роль после меня, я ничего не скажу. Мне самому никто ничего не советовал, чему очень рад», — сказал Джекман.

Актер признался, что, когда впервые получил роль в фильме «Люди Икс» 2000 года, даже не читал комиксы о мутантах и подходил к образу «с чистого листа».

По словам Джекмана, за годы он сформировал собственное видение Логана, но надеется, что следующий актер не станет копировать его манеру игры.

«И за эти годы я многому научился. Конечно, у меня есть своя интерпретация, но она, должно быть, как-то перекликается со мной. Я надеюсь, кто-нибудь просто придет и сделает все что захочет по-своему», — отметил он.

Хью Джекман впервые сыграл Росомаху более 25 лет назад и с тех пор возвращался к роли в десяти фильмах, включая «Логана» и «Дэдпула и Росомаху».

Тем временем Marvel уже работает над перезапуском «Людей Икс». Ранее режиссер нового фильма Джейк Шрейер подтвердил, что разработка проекта официально началась, однако подробности пока не раскрываются.

Недавно стало известно, что Хью Джекман сыграет главную роль в «Острове сокровищ» Ридли Скотта. Постановщик «Гладиатора» и «Чужого» создаст собственную экранизацию приключенческого романа Роберта Льюиса Стивенсона.

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