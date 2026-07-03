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Создатель миньонов объяснил, почему они никогда не служили Гитлеру

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Universal Pictures

Режиссер и соавтор мультфильма «Миньоны и монстры» Пьер Коффен в интервью Polygon заявил, что миньоны никогда не работали на Адольфа Гитлера. Ранее фанаты предполагали, что желтые существа прислуживали ему.

Вопрос возник после выхода мультфильма «Миньоны» в 2015 году. Тогда зрители узнали, что на протяжении истории человечества миньоны служили разным известным злодеям, включая Наполеона. Это породило шутливую теорию: если они всегда искали самого могущественного злодея, то где были во время Второй мировой войны?

«Я знал, что вы зададите этот вопрос. Как вам не стыдно», — пошутил Коффен. По его словам, знакомые зрителям миньоны в то время находились в пещере.

Журналист напомнил режиссеру, что в новом мультфильме выясняется: существует сразу несколько племен миньонов. На это Коффен ответил, что прекрасно знает о фанатских теориях, но подчеркнул: «Те миньоны, которых мы знаем по первому фильму, сидели в пещере. А где были остальные — не знаю. Но они не участвовали в большой истории».

Новый мультфильм — «Миньоны и монстры» — уже вышел в мировой прокат. Его действие разворачивается в Голливуде 1920-х годов. По сюжету миньоны выпускают на свободу настоящих монстров для съемок фильма ужасов, после чего вынуждены спасти мир. В этом им помогает существо по имени Гуми.

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