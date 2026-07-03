Создатель миньонов объяснил, почему они никогда не служили Гитлеру

Журналист напомнил режиссеру, что в новом мультфильме выясняется: существует сразу несколько племен миньонов. На это Коффен ответил, что прекрасно знает о фанатских теориях, но подчеркнул: «Те миньоны, которых мы знаем по первому фильму, сидели в пещере. А где были остальные — не знаю. Но они не участвовали в большой истории».