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Международную Букеровскую премию переименовали в честь миллиардера из Вологды и его супруги

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: The Booker Prizes

Международная Букеровская премия теперь будет именоваться The Bukhman International Booker Prize (Международная Букеровская премия имени Бухмана). 

Название изменили после того, как Bukhman Philanthropies — фонд сооснователя Playrix Дмитрия Бухмана и его супруги Дарьи Бухман — обязался финансировать награду в течение следующих десяти лет. Призовой фонд для победителя увеличили вдвое — с 50 тыс. до 100 тысяч фунтов. Эти деньги поровну поделят между писателем и переводчиком.

«Мы невероятно благодарны Bukhman Philanthropies за их выдающееся обязательство финансировать Международную Букеровскую премию в течение следующих 10 лет, а Дарье Бухман — за ее личную поддержку переводной литературы», — отметила Габи Вуд, исполнительный директор Фонда Букеровской премии.

41-летний Дмитрий Бухман — сооснователь игрового гиганта Playrix, выходец из Вологды и миллиардер. Он занялся разработкой игр в 2001 году вместе с братом Игорем Бухманом. Предприниматели рассказывали, что первые три года они работали из дома родителей, а юрлицо зарегистрировали после того, как Игорь окончил университет.

С 2013 года штаб-квартира Playrix находится в Дублине, Ирландия. В 2022 году компания прекратила деятельность в России после начала военной операции на Украине. Сейчас  Playrix входит в десятку самых крупных игровых издателей с годовым доходом от внутриигровых покупок в 1,36 млрд долларов. Состояние Дмитрия Бухмана Forbes оценивает 13,6 млрд долларов.

Международная Букеровская премия была основана в 2004 году и до 2016-го вручалась раз в два года, но после победителей стали называть ежегодно. Она вручается за романы не на английском языке, которые были переведены на английский и изданы в Великобритании или Ирландии.

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