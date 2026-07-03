Международную Букеровскую премию переименовали в честь миллиардера из Вологды и его супруги

Международная Букеровская премия теперь будет именоваться The Bukhman International Booker Prize (Международная Букеровская премия имени Бухмана).
Название изменили после того, как Bukhman Philanthropies — фонд сооснователя Playrix Дмитрия Бухмана и его супруги Дарьи Бухман — обязался финансировать награду в течение следующих десяти лет. Призовой фонд для победителя увеличили вдвое — с 50 тыс. до 100 тысяч фунтов. Эти деньги поровну поделят между писателем и переводчиком.
«Мы невероятно благодарны Bukhman Philanthropies за их выдающееся обязательство финансировать Международную Букеровскую премию в течение следующих 10 лет, а Дарье Бухман — за ее личную поддержку переводной литературы», — отметила Габи Вуд, исполнительный директор Фонда Букеровской премии.
41-летний Дмитрий Бухман — сооснователь игрового гиганта Playrix, выходец из Вологды и миллиардер. Он занялся разработкой игр в 2001 году вместе с братом Игорем Бухманом. Предприниматели рассказывали, что первые три года они работали из дома родителей, а юрлицо зарегистрировали после того, как Игорь окончил университет.
С 2013 года штаб-квартира Playrix находится в Дублине, Ирландия. В 2022 году компания прекратила деятельность в России после начала военной операции на Украине. Сейчас Playrix входит в десятку самых крупных игровых издателей с годовым доходом от внутриигровых покупок в 1,36 млрд долларов. Состояние Дмитрия Бухмана Forbes оценивает 13,6 млрд долларов.
Международная Букеровская премия была основана в 2004 году и до 2016-го вручалась раз в два года, но после победителей стали называть ежегодно. Она вручается за романы не на английском языке, которые были переведены на английский и изданы в Великобритании или Ирландии.