Исследование: 59% молодых россиян используют ритуалы перед важными экзаменами

Несмотря на популярность нейросетей и цифровых сервисов, молодежь по-прежнему верит в старые экзаменационные приметы. К такому выводу пришли Blink и Skillbox, опросив тысячу россиян в возрасте от 17 до 24 лет. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».
К приметам прибегают 59% респондентов перед каждой важной работой, а 40% — перед сложной. Почти половина опрошенных не считает их чем-то сверхъестественным, но признается, что они помогают справиться с волнением. Еще 41% уверены, что такие ритуалы действительно полезны. При этом 62% вспомнили хотя бы один случай, когда примета, по их мнению, сработала.
Наряду с привычными суевериями все большую популярность набирают цифровые ритуалы. Самая распространенная привычка — загадывать желание, увидев одинаковые цифры на часах вроде 11:11 или 22:22. Так делают 63% респондентов. Еще 44% сохраняют «счастливые» картинки, видео или песни, а 31% меняют аватарку или заставку перед экзаменом. Около трети также держат в телефоне мемы и стикеры «на удачу».
Образовалась и новая примета эпохи искусственного интеллекта. Каждый второй участник опроса признался, что перед экзаменом спрашивает у ИИ, гороскопов или генераторов предсказаний, как пройдет испытание. Еще 22% обращаются к ним только тогда, когда сильно переживают.
При этом традиционные ритуалы никуда не исчезли. Почти половина молодежи по-прежнему кладет пятак под пятку, надевает «счастливую» одежду или отказывается стричься и мыть голову перед экзаменом. 37% читают молитвы или заговоры. Среди необычных привычек респонденты называли сон с конспектами под подушкой, просьбы о помощи у игрушек и Вселенной.
У многих есть и коллективные традиции. Около 40% рассказали, что перед экзаменами соблюдают общие ритуалы с одноклассниками или одногруппниками: например, вместе едят сирень или перед входом в аудиторию в шутку оскорбляют друг друга «на удачу».