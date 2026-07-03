Исследование: 59% молодых россиян используют ритуалы перед важными экзаменами

К приметам прибегают 59% респондентов перед каждой важной работой, а 40% — перед сложной. Почти половина опрошенных не считает их чем-то сверхъестественным, но признается, что они помогают справиться с волнением. Еще 41% уверены, что такие ритуалы действительно полезны. При этом 62% вспомнили хотя бы один случай, когда примета, по их мнению, сработала.