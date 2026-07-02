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Фонд «Игра» запустил фотопроект о детях с двигательными нарушениями

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: фонд «Игра»

Фонд «Игра» запустил фотопроект «Кислые лица», посвященный детям с двигательными нарушениями. Его герои показывают, какие ситуации действительно делают их детство кислым. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе фонда.

В проекте дети рассказывают не о диагнозах, а о повседневных ограничениях: когда их не берут в игру, не замечают их мнение, решают за них или создают барьеры там, где их можно было бы избежать.

Генеральным партнером проекта выступила Британская высшая школа дизайна. Съемки прошли в фотостудии «Британки», портреты детей сделали преподаватель школы и независимые фотографы.
 

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«Для меня как фотографа и преподавателя „Британки“ было важно, чтобы в этих портретах не было ни декоративности, ни приглаженной правильности, — это честный, прямой взгляд на детство, которое порой становится кислым не из-за самих детей, а из-за условий и правил взрослого мира», — рассказала выпускница и преподаватель Британской высшей школы дизайна Маргарита Девиченская.

В фонде отмечают, что благотворительная коммуникация о детях с двигательными нарушениями часто строится вокруг идеи «исправления» ребенка. Проект «Кислые лица», напротив, предлагает говорить о доступности среды, ранней мобильности, игре и терапии, встроенной в повседневную жизнь ребенка.

«Детям кисло, когда их лишают игры, решают за них, создают барьеры. Сегодня в России абсолютное большинство детей с двигательными нарушениями могут рассчитывать на очень скудный набор довольно бесполезных процедур, которые вынимают их из среды и заставляют жить по предписанию», — говорит директор фонда «Игра» Мария Климашкина.

Спецпроект поддержали заведения «Лапшичка», «Нитка», «Чехов и компания», «Один плюс один» и Manifattura. Они отправят часть прибыли от продажи определенных напитков и блюд в фонд «Игра». Artplay, «Дизайн-завод „Флакон“», «Подписные издания» и Ohaüs разместят плакаты с фотографиями детей в своих пространствах.

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