Руферы Ангела Николау и Иван Биркус залезли на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. Их арестовали
В России вырос интерес к работам Гомера перед выходом фильма Кристофера Нолана
Французский правообладатель «Леди Баг и Супер-Кот» судится с «Лентой»
В Москве пройдет парад ретротранспорта
Москвичей ждет самый жаркий день с начала лета
Приложение «Яндекса» для людей с особенностями слуха теперь распознает речь офлайн
В США мужчина подал в суд на OpenAI, поскольку ChatGPT едва не довел его до самоубийства
В Третьяковке откроется выставка Виктора Борисова-Мусатова
Питер Динклейдж сыграет в новом фильме создателя «Живой ярости» Кэндзи Танигаки
Ян Топлес и сооснователь «Метеорита» откроют бар на Китай-городе
Джош Бролин хотел уйти со съемок нового фильма Ридли Скотта уже после первого дня
На киностудии «Союзмультфильм» открыли Музей анимации
«Пухосос» хотят зарегистрировать в Роспатенте
Дональд Трамп заработал более 10 млн долларов на фильме о своей супруге
Баррикады и экшн вместо песен: вышел тизер новой адаптации «Отверженных»
Джо Райт снимет триллер «Juice»
В ЕС могут запретить детям пользоваться соцсетями
Джош Гэд присоединился к Марго Робби и Брэдли Куперу в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
«Гидрофлай-фест» пройдет 10 и 11 июля в Москве
Блогер Чермен Дзотти заявил, что ни одну женщину в мире не изнасиловали без ее согласия
Apple показала тизер «Нейроманта»
Теннисистка Арина Соболенко высказалась за допуск собак на Уимблдон
Warner Bros. выпустит хоррор о Сиреноголовом. Сценарий напишет автор «Орудий» Зак Креггер
Перезапуск «Спасателей Малибу» выйдет в январе 2027 года
Лола Тун снимется в фильме «Пожалуйста» Халины Рейн
Российский вуз впервые отказался от дипломных работ из-за ИИ
В США отменили турнир по карточной игре Yu-Gi-Oh! из-за неприятного запаха от игроков
Исследование: удаление миндалин и аденоидов связано с риском рассеянного склероза у детей

Smstretching открыл первую студию сети с пилатесом на реформерах

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Smstretching

Сеть бутик-студий растяжки и фитнеса Smstretching 30 июня представила десятую по счету студию в Москве. Ее расположение — район Раменки.

В новом помещении впервые в сети появился пилатес на реформерах. Это также первое двухэтажное помещение компании, в нем есть горячие и холодные залы. 

«Мы всегда стремились создавать пространства, где каждый чувствует себя как дома, но при этом получает максимум пользы. Новая студия — это наш ответ на запрос девушек о более глубокой и осознанной работе над собой. Это идеальный баланс силы и эстетики», — отметила основательница Smstretching Самира Мустафаева.

Пространство студии включает четыре зала для групповых программ, кабинет массажа, бар с напитками. Всего клиентам доступны 13 направлений тренировок: пилатес на реформерах, барре, барре в горячем зале 36°, йога, йога в горячем зале 36° (включая силовую), растяжка на шпагаты, МФР, здоровая спина, пилатес в горячем зале 36° (включая силовой формат), растяжка в горячем зале 36°.

На открытии гостей ожидали диджей-сет и бармен, готовящий авторские коктейли. За гастрономическую часть вечера отвечали партнеры бренда: Frambini, Bruni, Drinksome, Holy Corn, Gilt cookies и кейтеринг Kaufman.

1/2
© Фото: Smstretching
2/2
© Smstretching

Салон красоты The Norka организовал экспресс-зону, где несколько мастеров делали девушкам стильные укладки, бренд косметики MyTaui провел интерактивный розыгрыш и пригласил художника, который создавал для присутствующих мини-скетчи, а арт-галерея Martemanchello провела несколько мастер-классов по росписи вееров.

Сеть Smstretching основана гимнасткой Самирой Мустафаевой и предпринимателем Николаем Кондратюком. На данный момент у бренда десять студий в Москве, а также действующие отделения в Петербурге, Краснодаре и Ташкенте.

Расскажите друзьям