Smstretching открыл первую студию сети с пилатесом на реформерах

Сеть бутик-студий растяжки и фитнеса Smstretching 30 июня представила десятую по счету студию в Москве. Ее расположение — район Раменки.
В новом помещении впервые в сети появился пилатес на реформерах. Это также первое двухэтажное помещение компании, в нем есть горячие и холодные залы.
«Мы всегда стремились создавать пространства, где каждый чувствует себя как дома, но при этом получает максимум пользы. Новая студия — это наш ответ на запрос девушек о более глубокой и осознанной работе над собой. Это идеальный баланс силы и эстетики», — отметила основательница Smstretching Самира Мустафаева.
Пространство студии включает четыре зала для групповых программ, кабинет массажа, бар с напитками. Всего клиентам доступны 13 направлений тренировок: пилатес на реформерах, барре, барре в горячем зале 36°, йога, йога в горячем зале 36° (включая силовую), растяжка на шпагаты, МФР, здоровая спина, пилатес в горячем зале 36° (включая силовой формат), растяжка в горячем зале 36°.
На открытии гостей ожидали диджей-сет и бармен, готовящий авторские коктейли. За гастрономическую часть вечера отвечали партнеры бренда: Frambini, Bruni, Drinksome, Holy Corn, Gilt cookies и кейтеринг Kaufman.
Салон красоты The Norka организовал экспресс-зону, где несколько мастеров делали девушкам стильные укладки, бренд косметики MyTaui провел интерактивный розыгрыш и пригласил художника, который создавал для присутствующих мини-скетчи, а арт-галерея Martemanchello провела несколько мастер-классов по росписи вееров.
Сеть Smstretching основана гимнасткой Самирой Мустафаевой и предпринимателем Николаем Кондратюком. На данный момент у бренда десять студий в Москве, а также действующие отделения в Петербурге, Краснодаре и Ташкенте.