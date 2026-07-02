Smstretching открыл первую студию сети с пилатесом на реформерах

«Мы всегда стремились создавать пространства, где каждый чувствует себя как дома, но при этом получает максимум пользы. Новая студия — это наш ответ на запрос девушек о более глубокой и осознанной работе над собой. Это идеальный баланс силы и эстетики», — отметила основательница Smstretching Самира Мустафаева.



Пространство студии включает четыре зала для групповых программ, кабинет массажа, бар с напитками. Всего клиентам доступны 13 направлений тренировок: пилатес на реформерах, барре, барре в горячем зале 36°, йога, йога в горячем зале 36° (включая силовую), растяжка на шпагаты, МФР, здоровая спина, пилатес в горячем зале 36° (включая силовой формат), растяжка в горячем зале 36°.