Джош Бролин хотел уйти со съемок нового фильма Ридли Скотта уже после первого дня

Джош Бролин признался, что едва не покинул съемки постапокалиптического фильма «Собачьи звезды» режиссера Ридли Скотта уже в первый день работы. Об этом сообщил Deadline.
Актер настолько растерялся из-за необычного подхода постановщика, что позвонил своему агенту и попросил забрать его из проекта. По словам актера, Скотт почти не репетировал сцены, а рассказывал истории и сразу приступал к съемкам.
«Я сильно испугался. Вернулся домой, позвонил агенту и сказал: „Я хочу уйти. Что-то идет совсем не так, мне нужно убраться отсюда к черту“», — вспоминает Бролин.
Агент посоветовал ему не принимать поспешных решений и подождать хотя бы день. Однако Бролин был уверен, что проблема сама собой не решится.
Несмотря на то, что актер уже работал со Скоттом над фильмом «Гангстер» в 2007 году, режиссер с тех пор изменил подход к съемкам. В «Собачьих звездах» он использует сразу несколько камер и снимает сцены в очень быстром темпе, практически без подготовки. Все изменилось, когда Скотт показал Бролину отснятый материал.
«Он позвал меня в трейлер и включил сцену, которую мы только что сняли. Это оказался действительно сильный и очень динамичный эпизод с Джейкобом Элорди. Он спросил: „Ну что?“ Я ответил: „Хорошо“. И после этого начал понимать, к чему он стремится», — рассказал актер.
«Собачьи звезды» основаны на одноименном романе Питера Хеллера. Главную роль исполнил Джейкоб Элорди — он играет пилота, который вместе со своей собакой пытается выжить в мире после пандемии. Надежду на встречу с другими людьми ему дает загадочный радиосигнал.
В фильме также снялись Маргарет Куолли, Гай Пирс, Бенедикт Вонг и сам Джош Бролин. Режиссером выступил Ридли Скотт, а сценарий написал Марк Л.Смит («Выживший»). Премьера картины состоится 28 августа.
В ноябре Ридли Скотта наградят почетным «Оскаром». Режиссер неоднократно претендовал на награду (трижды за режиссуру и один раз за продюсирование лучшего фильма), но не вошел в число лауреатов.