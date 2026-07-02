Джош Бролин хотел уйти со съемок нового фильма Ридли Скотта уже после первого дня

Несмотря на то, что актер уже работал со Скоттом над фильмом «Гангстер» в 2007 году, режиссер с тех пор изменил подход к съемкам. В «Собачьих звездах» он использует сразу несколько камер и снимает сцены в очень быстром темпе, практически без подготовки. Все изменилось, когда Скотт показал Бролину отснятый материал.