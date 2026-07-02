Анна Седокова впервые рассказала о насилии со стороны Яниса Тиммы

Экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась, что однажды, в День святого Валентина, экс-супруг ее избил, а утром артистке пришлось прятать синяки на лице от детей. Седокова отметила, что Тимма просил прощения за свои действия, однако члены семьи стали его бояться.