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Анна Седокова впервые рассказала о насилии со стороны Яниса Тиммы

Афиша Daily
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Фото: @annasedokova

Анна Седокова впервые обвинила бывшего мужа Яниса Тимму в домашнем насилии. Певица рассказала в соцсетях, что ушла от баскетболиста, потому что он не мог контролировать приступы агрессии.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась, что однажды, в День святого Валентина, экс-супруг ее избил, а утром артистке пришлось прятать синяки на лице от детей. Седокова отметила, что Тимма просил прощения за свои действия, однако члены семьи стали его бояться.

Седокова также опубликовала фото Яниса, на котором он спит в ножом в руке. Анна сообщила, что спортсмен кидал этот нож в нее, а в стене от бросков остались дыры.

«Мне повезло, что в эту ночь он заснул с ножом. Он кидался им в нас, но потом устал и заснул», — призналась певица.

Латвийского баскетболиста Яниса Тимму нашли мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы 17 декабря 2024 года. Причиной смерти стало самоубийство, ему было 32 года.

Тимма и Седокова были женаты около четырех лет. В октябре 2024 года артистка подала на развод.

В 2025 году в России зафиксировали рекордный рост домашнего насилия. Чаще всего к специалистам обращались женщины из Москвы, Петербурга, Ростовской области, Краснодарского края, Башкортостана, Нижегородской, Свердловской и Новосибирской областей. Их средний возраст — 30–40 лет, у большинства есть дети.

«Афиша Daily» публиковала монолог женщины, которая в 2011 году убила мужа, защищаясь от побоев. Ее обвинили в умышленном убийстве и приговорили к шести годам тюрьмы. В материале также можно найти номера кризисных центров, которые оказывают помощь людям, столкнувшимся с насилием в семье.

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