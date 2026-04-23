В России зафиксировали рекордный рост домашнего насилия

Аналитики рассказали, что более чем в 70% случаев агрессия в доме проявляется регулярно, а в каждом пятом случае женщины подвергаются насилию более 10 лет. При этом 80% обратившихся сталкивались именно с физическим насилием — у каждой второй есть телесные повреждения. Каждая восьмая пострадавшая подвергалась сталкингу. Что касается насильников, то половина из них страдает от алкогольной или наркотической зависимости.