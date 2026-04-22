Постером Канн-2026 стал кадр из «Тельмы и Луизы»
Новые «Зловещие мертвецы» получили первый тизер
Netflix выпустит документальный сериал о Кайли Миноуг
В Великобритании запретят покупать сигареты родившимся после 2008 года
Вышел тизер ромкома «За любовь» с Ксенией Бородиной и Алексеем Чадовым в главных ролях
Канье Уэсту запретили въезд в Польшу
Банк России введет комиссии за переводы юрлицам по СБП с 1 мая
Перестрелка на звездолетах в первом отрывке «Мандалорца и Грогу»
Артемий Лебедев прокомментировал скандал с Олесей Иванченко на «Натальной карте»
«Вкусвилл» выпустил мармелад со вкусом квашеной капусты
«Бар „Один звонок“» с Данилой Козловским продлили на второй сезон
Данила Козловский напишет сценарий к фильму по «Двенадцати месяцам»
СМИ: из «Дьявол носит Prada-2» вырезали не только Сидни Суини, но еще Анну Винтур и Конрада Рикамору
Перезапуск «Техасской резни бензопилой» для A24 снимет Карри Баркер
Синоптик: в Москве вновь ожидаются снегопады и ливни
Кукловод, управлявший Рокки в «Проекте „Конец света“», сможет претендовать на «Оскар»
СМИ: операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN
Презервативы Durex подорожают на 30% из‑за войны на Ближнем Востоке
Лерчек представила новый бренд косметики
В «Ростелекоме» разработали российский аналог Figma
В Мещанском районе Москвы построят «школу будущего»
Режиссер байопика о Майкле Джексоне поставил под сомнение обвинения против артиста
«Я горжусь тобой». Джастин Тимберлейк прокомментировал кавер Джастина Бибера на его песню
Байопик «Баста. Начало игры» выйдет в прокат 24 декабря
Почти треть россиян накопили до 50 тысяч рублей наличными
СМИ: Сидни Суини должна была появиться в «Дьявол носит Prada-2», но сцену с ней вырезали
23 апреля в Москве пройдет выставка «Эра Водолея» петербургской художницы Алины Утробиной
Из России в КНДР впервые можно будет добраться на автомобиле

Дрейк выпустит новый альбом 15 мая

Фото: @champagnepapi

Новый альбом Дрейка, «Iceman», увидит свет 15 мая. Папку с датой релиза извлекли из огромной ледяной конструкции, которую накануне рэпер установил в Торонто. 

Нашел заветную папку твич-стример Kishka. Для ее распаковки блогер приехал к дому Дрейка и транслировал процесс онлайн. Стример открыл журнал, в котором была дата выхода пластинки и надпись: « ̶2̶0̶2̶4̶  2026 будет моим годом».

Когда Kishka показал зрителям содержание журнала, ему вынесли благодарность от Дрейка ― несколько пачек канадских долларов. Сам рэпер к фанату не спустился, но помахал рукой из окна своего особняка. Позже артист подтвердил дату релиза в своих соцсетях. 

20 апреля Дрейк сообщил, что внутри ледяной конструкции в центре Торонто содержится дата выхода его нового альбома. На место тут же прибыли фанаты с кирками, фенами и огнеметами, которые принялись топить и разламывать лед. 

Некоторые люди поднялись на башню изо льда, после чего к скульптуре вызвали правоохранителей. «Крупные куски льда начали падать вниз, создавая опасную ситуацию как для людей на земле, так и для тех, кто забрался наверх», ― отметила представительница полиции Лора Брабант. 

Никто не пострадал, однако правоохранители оставались на месте, чтобы контролировать толпу и движение транспорта из соображений общественной безопасности, добавила она.

