Дрейк выпустит новый альбом 15 мая

Новый альбом Дрейка, «Iceman», увидит свет 15 мая. Папку с датой релиза извлекли из огромной ледяной конструкции, которую накануне рэпер установил в Торонто.
Нашел заветную папку твич-стример Kishka. Для ее распаковки блогер приехал к дому Дрейка и транслировал процесс онлайн. Стример открыл журнал, в котором была дата выхода пластинки и надпись: « ̶2̶0̶2̶4̶ 2026 будет моим годом».
Когда Kishka показал зрителям содержание журнала, ему вынесли благодарность от Дрейка ― несколько пачек канадских долларов. Сам рэпер к фанату не спустился, но помахал рукой из окна своего особняка. Позже артист подтвердил дату релиза в своих соцсетях.
20 апреля Дрейк сообщил, что внутри ледяной конструкции в центре Торонто содержится дата выхода его нового альбома. На место тут же прибыли фанаты с кирками, фенами и огнеметами, которые принялись топить и разламывать лед.
Некоторые люди поднялись на башню изо льда, после чего к скульптуре вызвали правоохранителей. «Крупные куски льда начали падать вниз, создавая опасную ситуацию как для людей на земле, так и для тех, кто забрался наверх», ― отметила представительница полиции Лора Брабант.
Никто не пострадал, однако правоохранители оставались на месте, чтобы контролировать толпу и движение транспорта из соображений общественной безопасности, добавила она.