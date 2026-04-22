Постером Канн-2026 стал кадр из «Тельмы и Луизы»
Новые «Зловещие мертвецы» получили первый тизер
Netflix выпустит документальный сериал о Кайли Миноуг
В Великобритании запретят покупать сигареты родившимся после 2008 года
Вышел тизер ромкома «За любовь» с Ксенией Бородиной и Алексеем Чадовым в главных ролях
Канье Уэсту запретили въезд в Польшу
Дрейк выпустит новый альбом 15 мая
Банк России введет комиссии за переводы юрлицам по СБП с 1 мая
Перестрелка на звездолетах в первом отрывке «Мандалорца и Грогу»
«Вкусвилл» выпустил мармелад со вкусом квашеной капусты
«Бар „Один звонок“» с Данилой Козловским продлили на второй сезон
Данила Козловский напишет сценарий к фильму по «Двенадцати месяцам»
СМИ: из «Дьявол носит Prada-2» вырезали не только Сидни Суини, но еще Анну Винтур и Конрада Рикамору
Перезапуск «Техасской резни бензопилой» для A24 снимет Карри Баркер
Синоптик: в Москве вновь ожидаются снегопады и ливни
Кукловод, управлявший Рокки в «Проекте „Конец света“», сможет претендовать на «Оскар»
СМИ: операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN
Презервативы Durex подорожают на 30% из‑за войны на Ближнем Востоке
Лерчек представила новый бренд косметики
В «Ростелекоме» разработали российский аналог Figma
В Мещанском районе Москвы построят «школу будущего»
Режиссер байопика о Майкле Джексоне поставил под сомнение обвинения против артиста
«Я горжусь тобой». Джастин Тимберлейк прокомментировал кавер Джастина Бибера на его песню
Байопик «Баста. Начало игры» выйдет в прокат 24 декабря
Почти треть россиян накопили до 50 тысяч рублей наличными
СМИ: Сидни Суини должна была появиться в «Дьявол носит Prada-2», но сцену с ней вырезали
23 апреля в Москве пройдет выставка «Эра Водолея» петербургской художницы Алины Утробиной
Из России в КНДР впервые можно будет добраться на автомобиле

Артемий Лебедев прокомментировал скандал с Олесей Иванченко на «Натальной карте»

Фото: vk.com/temalebedev

Артемий Лебедев объяснился за свои слова во время выпуска «Натальная карта», которые вызвали скандал. Во время съемок юмористического шоу про астрологию на вопрос Олеси Иванченко о том, что ей с ним обсуждать, если он не хочет говорить о личной жизни, ответил: «Сосать». 

После этих слов ведущая расплакалась. В соцсетях Олесю поддержали большинство пользователей, в том числе певец Сергей Лазарев, телеведущая Регина Тодоренко, стилист Александр Рогов и другие.

Лебедев сообщил, что фразу «сосать» он использовал в значении «принять поражение». Когда он понял, что Иванченко обиделась на это, он извинился.

При этом он отметил, что сама ведущая нередко использует это выражение в разных шоу и по отношению к другим гостям. Лебедев добавил, что в итоге инцидент оказался выгоден всем: ролик стал вирусным в сети и поднял популярность шоу.

Видео: vk.com/temalebedev
