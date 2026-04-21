Из России в КНДР впервые можно будет добраться на автомобиле

На границе России и КНДР завершилась стыковка пролетного строения автомобильного моста через реку Туманная. Движение по нему планируют запустить летом, сообщили в Минтрансе РФ. Автомобильное сообщение между странами появится впервые.
Протяженность мостового перехода составит почти 5 километров, а самого моста — 1 километр. Здесь будет две полосы движения. Над проектом с российской стороны работают 70 человек и 30 единиц спецтехники.
«Запуск моста позволит нарастить объемы взаимной торговли, оптимизировать логистику, укрепить культурные связи и превратить приграничные территории России и КНДР в динамично развивающиеся экономические узлы, связанные современным коридором», — говорится в посте.
Сейчас в районе моста строят пункт пропуска Хасан. Здесь будет 10 полос движения. По плану на старте погранпереход смогут пересекать 300 транспортных средств и 2850 лиц в сутки.