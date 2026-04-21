Режиссер фильма «Король говорит!» экранизирует книгу Милли Бобби Браун

Том Хупер, известный по фильмам «Девушка из Дании», «Кошки», Король говорит!» и «Отверженные», снимет экранизацию романа Милли Бобби Браун «Девятнадцать шагов». Об этом сообщает Deadline.
Сценарий напишет Энтони Маккартен — четырехкратный номинант на «Оскар», работавший над «Богемской рапсодией» и «Вселенной Стивена Хокинга». Сама Браун выступит продюсером и исполнит главную роль.
Книга «Девятнадцать шагов» вышла в 2023 году и стала бестселлером The New York Times и The Sunday Times. Роман основан на воспоминаниях бабушки Браун о Второй мировой войне. В книге показан быт военного времени: угрозы бомбардировок, еда по карточкам, разлука с близкими. Ключевое событие — трагедия на станции метро Бетнал-Грин, одна из самых массовых катастроф среди гражданского населения в Великобритании за годы войны. Тогда 173 человека погибли в давке.
Ранее стало известно, что Милли Бобби Браун покинула другой проект Netflix — фильм «Идеальная» об олимпийской гимнастке Керри Страг. Режиссером была назначена Джиа Коппола, снявшая «Шоугерл» и «Пало-Альто». В итоге после ухода актрисы проект полностью отменили.