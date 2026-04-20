Россиянки назвали сандалии с носками самой раздражающей одеждой у мужчин

Россиянки составили антирейтинг мужской одежды, в котором первое место заняли сандалии с носками. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование, проведенное CDEK.Shopping и Twinby.
Такое сочетание не нравится 62% женщин. Поясные сумки и борсетки не одобряют 55%, скинни-джинсы 50%, слишком яркие принты 46%, а спортивные костюмы вне спортзала — 43%. Кроме того, респондентки выступили против обтягивающих футболок 39%, джоггеров 33%, классических туфель вне работы 28% и слишком широких штанов 30%. Кожаные куртки «под байкера» не нравятся 19% опрошенных, а украшения — 17,5%.
Согласно исследованию, 58% женщин хотя бы раз прямо запрещали партнеру носить определенные вещи, а 72,5% считают, что более важна ухоженность партнера, а не его гардероб. Самыми привлекательными элементами гардероба назвали хорошую обувь (65), белую футболку с джинсами (58) и рубашку (56).
Недавно стало известно, что весной в приложениях для знакомств фиксируется рост активности. В конце марта реактивируются порядка 18% мужских и 14% женских анкет.