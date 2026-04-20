Россиянки назвали сандалии с носками самой раздражающей одеждой у мужчин

Россиянки составили антирейтинг мужской одежды, в котором первое место заняли сандалии с носками. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование, проведенное CDEK.Shopping и Twinby.



Такое сочетание не нравится 62% женщин. Поясные сумки и борсетки не одобряют 55%, скинни-джинсы 50%, слишком яркие принты 46%, а спортивные костюмы вне спортзала — 43%. Кроме того, респондентки выступили против обтягивающих футболок 39%, джоггеров 33%, классических туфель вне работы 28% и слишком широких штанов 30%. Кожаные куртки «под байкера» не нравятся 19% опрошенных, а украшения — 17,5%.