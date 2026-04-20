В Москве пройдет презентация альбома Lay-Far Dance Orchestra «Skybreak»

«Skybreak» на виниле вышел на лейбле In-Beat-Ween Music в сотрудничестве с HiFi Room 27 марта 2026 года. 3 апреля он стал доступен в цифровом формате и на аудиофильской 1⁄4-дюймовой магнитной ленте.



Александр Lay-Far — российский продюсер, DJ, ведущий на радио «Серебряный дождь». Несколько раз попадал в список 100 лучших deep house артистов мира по версии Traxsource. Принимал участие в крупнейших музыкальных событиях мира, включая фестивали Southport Weekender (Великобритания), SunceBeat (Хорватия), Vocal Booth Weekender (Испания) и другие.



В начале 2024 года музыкант собрал инструментальный бенд Lay-Far Dance Orchestra, в состав которого вошли Михаил Фотченков (барабаны), Максим Глонти (клавишные), Виктор Глазунов (перкуссия), Тимур Некрасов (флейта, саксофон). Сам Александр занял роль бас-гитариста, композитора, саунд-инженера, аранжировщика и лидера группы.