В Москве пройдет презентация альбома Lay-Far Dance Orchestra «Skybreak»

Фото: @Layfarmusic

28 апреля в Москве пройдет презентация альбома Lay-Far Dance Orchestra «Skybreak». Она состоится в клубе «Оригинал» (Москва, Земляной Вал, 9а).

На создание альбома ушло полтора года. Он состоит из оригинального материала, спродюсированного Lay-Far и исполненного группой при участии звездных гостей в лице Lipelis, Антохи MC и Seven Davis Jr. 

Работа демонстрирует отход от электронного звучания предыдущих альбомов Lay-Far в пользу живых инструментов, записанных на аналоговую магнитную ленту, и объединяет в себе джаз, Library-музыку, диско-фанк, хаус, брокен-бит и драм-н-бейс. «Во времена, когда треки пишутся за считаные минуты, Александр Lay-Far взял альтернативный курс: классический подход к звукозаписи с применением винтажных методик и редкого аналогового оборудования для достижения потрясающего качества звучания», — говорится в пресс-релизе.

«Skybreak» на виниле вышел на лейбле In-Beat-Ween Music в сотрудничестве с HiFi Room 27 марта 2026 года. 3 апреля он стал доступен в цифровом формате и на аудиофильской 1⁄4-дюймовой магнитной ленте.

Александр Lay-Far — российский продюсер, DJ, ведущий на радио «Серебряный дождь». Несколько раз попадал в список 100 лучших deep house артистов мира по версии Traxsource. Принимал участие в крупнейших музыкальных событиях мира, включая фестивали Southport Weekender (Великобритания), SunceBeat (Хорватия), Vocal Booth Weekender (Испания) и другие. 

В начале 2024 года музыкант собрал инструментальный бенд Lay-Far Dance Orchestra, в состав которого вошли Михаил Фотченков (барабаны), Максим Глонти (клавишные), Виктор Глазунов (перкуссия), Тимур Некрасов (флейта, саксофон). Сам Александр занял роль бас-гитариста, композитора, саунд-инженера, аранжировщика и лидера группы.

Концерт - презентация альбома Lay-Far Dance Orchestra «Skybreak»
Концерт / 28 апреля
