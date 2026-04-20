Филолог: слова «аннулировать» и «масштаб» стали самыми сложными в «Тотальном диктанте»

В 2026 году основными трудностями для участников «Тотального диктанта» стали правописание «не» со словами, употребление прописных и строчных букв, а также выбор между «н» и «нн» в прилагательных и причастиях. Об этом РИА «Новости» сообщила кандидат филологических наук Елена Хайлова.