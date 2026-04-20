Филолог: слова «аннулировать» и «масштаб» стали самыми сложными в «Тотальном диктанте»

В 2026 году основными трудностями для участников «Тотального диктанта» стали правописание «не» со словами, употребление прописных и строчных букв, а также выбор между «н» и «нн» в прилагательных и причастиях. Об этом РИА «Новости» сообщила кандидат филологических наук Елена Хайлова.
Филолог отметила, что чаще всего люди ошибались при написании слов «аннулировать», «ассоциация», «масштаб». Неверно также часто писали существительное «лейб-гвардия». «Среди пунктуационных ловушек — отличие вводных слов от слов, не являющихся вводными, оформление прямой речи, знаки препинания между частями сложных предложений», — заключила Хайлова.
Всемирная просветительская акция состоялась 18 апреля в очном и дистанционном форматах, охватив 55 государств. Текст был посвящен биографии семьи Александра Пушкина.
Его автором стал писатель и ректор Литературного института Алексей Варламов. Звездными «диктаторами» (теми, кто читает текст) на различных площадках выступили известные актеры, стендаперы и телеведущие. В их числе — Елена Ксенофонтова, Андрей Ургант, Маргарита Родина и другие.