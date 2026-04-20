Павел Дуров сравнил свое уголовное преследование во Франции с орденом Почетного легиона

Павел Дуров написал в своем телеграм-канале, что воспринимает уголовное расследование, которое завели против него во Франции, как новый орден Почетного легиона. Основатель Telegram сообщил, что против него выдвинуто более десятка обвинений, по каждому из которых предусмотрено до 10 лет лишения свободы.