Павел Дуров сравнил свое уголовное преследование во Франции с орденом Почетного легиона

Фото: @durov

Павел Дуров написал в своем телеграм-канале, что воспринимает уголовное расследование, которое завели против него во Франции, как новый орден Почетного легиона. Основатель Telegram сообщил, что против него выдвинуто более десятка обвинений, по каждому из которых предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Дуров обвинил французские власти при президенте Эмманюэле Макроне в попытке подавить свободу слова и нарушить неприкосновенность частной жизни. Он напомнил, что министерство юстиции США отказалось оказывать Франции помощь в расследовании дела Илона Маска, назвав это дело политически мотивированным.

«Горжусь тем, что стою рядом с Илоном Маском и другими, кто стал мишенью кампании Макрона против цифровых прав. Во Франции Макрона расследуется новый орден Почетного легиона», — подчеркнул Дуров.

Павла Дурова задержали в аэропорту имени Шарля де Голля в августе 2024 года. Прокуратура Парижа утверждала, что задержание связано с делом, в котором фигурируют 12 статей, в том числе соучастие в киберпреступлениях и отмывание денег. Позднее прокуратура заявляла, что Дурову предъявили обвинения в шести правонарушениях.

В феврале Дуров заявил, что в России на него завели уголовное дело о «пособничестве терроризму». С 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять Telegram. Ограничительные меры объяснили попыткой защитить россиян от мошенников, а также тем, что мессенджер не исполняет российское законодательство.

