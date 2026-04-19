Джастин Бибер спел песню для Билли Айлиш на сцене Coachella

Фото: Coachella Live Stream/YouTube

Во время своего выступления на втором уикэнде Coachella Джастин Бибер вывел на сцену сразу нескольких звездных гостей — Sexyy Red, Билли Айлиш и SZA. Об этом сообщает Variety.

Сет он начал с нескольких песен из «Swag», которые уже звучали во время его шоу на первом уикенде, в том числе «Go Baby» и «All I CanTake». Затем, как и в прошлый раз, он принялся листать ютуб, включая свои старые песни. Во время этого блока на сцену буквально вытолкали его самую знаменитую поклонницу ― Билли Айлиш. Он посадил артистку на небольшую табуретку и спел ей песню «One Less Lonely Girl».

Во время исполнения Бибер постоянно улыбался, а Айлиш не смогла сдержать эмоций. В один момент она упала с табуретки на колени, а певцу пришлось обнимать и успокаивать ее.  

Билли не сдержала эмоций: поднявшись на сцену, она опустилась на колени. Бибер даже прервал выступление, чтобы обнять и успокоить её. В детстве она знала его песни наизусть и была в него влюблена.

Еще одной приглашенной артисткой стала SZA — она появилась, чтобы исполнить с Бибером сингл «Snooze». Бибер во время шоу выводил и других гостей ― Sexyy Red для песни «Sweet Spot» и BigSean для «As LongAs You Love Me» и «No Pressure».

Выступление Бибера на прошлом уикенде Coachella тоже получилось запоминающимся. Он устроил караоке-вечеринку под свои детские хиты, включал мемные видео с ютуба и жаловался на плохую работу Wi-Fi.

