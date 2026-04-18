Австралиец стал дедушкой в 91 год и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Афиша Daily
Фото: Guinness World Records

91-летний Чарльз Смит из Австралии признан самым пожилым в мире мужчиной, впервые ставшим дедушкой. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса. 

Когда у Смита появилась внучка Айла, его возраст составлял 91 год и 209 дней. О своем статусе рекордсмена мужчина узнал не сразу. Его сын Эшли и невестка Ханна тайно подали заявку на рекорд, а потом вручили ему сертификат-сюрприз. Сам Смит говорит, что куда важнее не достижение, а семья: «Она моя внучка. Рекорд это или нет — она моя семья».

Чарльз стал отцом Эшли в 55 лет. После службы в армии он занимался продвижением автоспорта. Несмотря на свой возраст, мужчина, по словам близких, до сих пор ведет очень активную жизнь: путешествует по Австралии на кемпере и выходит на лодке в залив Мортон. 

В семье говорят, что Чарльз и Айла сразу нашли общий язык. «Я взял ее на руки и не хотел отдавать обратно. Разве что только для смены подгузника», — рассказал он. 

Самой пожилой женщиной, впервые ставшей бабушкой, считается Марианна Валленберг. В 2008 году ей было 95 лет и 82 дня, когда у нее появился внук.

Расскажите друзьям