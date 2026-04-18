Австралиец стал дедушкой в 91 год и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Когда у Смита появилась внучка Айла, его возраст составлял 91 год и 209 дней. О своем статусе рекордсмена мужчина узнал не сразу. Его сын Эшли и невестка Ханна тайно подали заявку на рекорд, а потом вручили ему сертификат-сюрприз. Сам Смит говорит, что куда важнее не достижение, а семья: «Она моя внучка. Рекорд это или нет — она моя семья».