Японец получил срок за публикацию спойлеров к аниме и фильмам

Суд в Токио вынес приговор 39-летнему администратору сайта за публикацию «спойлерных статьей», в которых подсудимый пересказывал сюжет фильмов и аниме. Мужчине назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой наказания на 4 года, а также штраф 1 млн иен (около 480 тыс. рублей). Об этом сообщает Asahi Shimbun.