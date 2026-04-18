Японец получил срок за публикацию спойлеров к аниме и фильмам

Афиша Daily
Кадр из аниме «Повелитель». Иллюстрация: Madhouse

Суд в Токио вынес приговор 39-летнему администратору сайта за публикацию «спойлерных статьей», в которых подсудимый пересказывал сюжет фильмов и аниме. Мужчине назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой наказания на 4 года, а также штраф 1 млн иен (около 480 тыс. рублей). Об этом сообщает Asahi Shimbun. 

Поводом для разбирательства стали статьи, в которых пересказывался сюжет фильма «Годзилла: Минус один» и первой серии третьего сезона аниме «Повелитель». 

Обвинение указывало, что статья о «Годзилле» объемом более 3 тыс. знаков последовательно пересказывает произведение от начала до конца, а статья об «Оверлорде» содержит несколько вставленных стоп-кадров и расшифровку реплик персонажей. По мнению обвинения, такие тексты можно считать адаптацией оригинального произведения. 

В ответ защита утверждала, что эмоциональное воздействие от фильма или аниме возникают лишь благодаря изображению, музыке, актерской игре и другим выразительным средствам. «Простое текстовое описание персонажей и сюжета не позволяет ощутить „существенные особенности“ оригинала, а значит, не может считаться адаптацией», — отмечала защита. 

Суд встал на сторону обвинения, решив, что тексты японца подходят под понятие «адаптации». Согласно японскому закону об авторском праве, создавать адаптации можно лишь с разрешения правообладателя.

Расскажите друзьям