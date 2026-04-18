В Москве у пользователей каршеринга начали проверять реакцию перед поездкой

A$AP Rocky представил диван в виде мусорных мешков
Японец получил срок за публикацию спойлеров к аниме и фильмам
Энн Хэтэуэй заявила, что на съемках «Матери Марии» происходили «странные явления»
Чайки помогли футбольной команде защитить ворота
Дилан Спраус задержал мужчину, проникшего на территорию его дома. Актер наставил на него пистолет
Умерла актриса Натали Бай, звезда «Поймай меня, если сможешь» и «Аббатства Даунтон»
Дэвид Харбор сыграет Сэма Траутмана в фильме «Джон Рэмбо»
ИИ-песня заняла первое место в чарте iTunes
В новый альбом Пола Маккартни войдет песня, записанная вместе с Ринго Старром
Умер кинорежиссер Вячеслав Никифоров, автор «На безымянной высоте» и «Палача»
По мультфильму «Долина папоротников» снимут кино
Селин Дион выпустила новый сингл «Dansons». Смотрим клип на него, снятый в Париже
Мадонна выступила на «Коачелле» вместе с Сабриной Карпентер
Дизайнер Александр Самохвалов и рэпер Хаски выпустят «крысоходы» — мюли с глазами, ушами и хвостом
В США директор школы обезоружил стрелка и предотвратил массовое убийство
Самыми дорогими местами для отдыха в России стали Плато Путорана и Камчатка
Третий сезон «Больницы Питт» планируют выпускать с января 2027 года
Мэтт Смит сыграет в мистическом триллере «Саламандра живет дважды»
Россиянки стали реже проходить осмотры у гинеколога
Крупнейшие k-pop-лейблы планируют создать свой аналог Coachella
Кэтрин Ньютон вернется к роли дочери Человека-муравья в новых «Мстителях»
Глава Минздрава: нужно проверить треть населения России на ВИЧ
На «Хлебозаводе» появились пакетики семян микрозелени от «ВкусВилл»
Актеры «Игры престолов» прощаются с шоу в новом видео HBO к 15-летию сериала
Рэпер Future репостнул видео с Пашиняном под его трек «Mask Off»
ФАС выдала предупреждение Ozon за знак «Оригинал» на товарах
В магазинах «Чижик» появятся игрушки Вакуку от Miniso
Альмодовар об Элорди: «Нам еще предстоит увидеть его в роли, которая потребует от него большего»

В Москве у пользователей каршеринга начали проверять реакцию перед поездкой

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Все операторы каршеринга в Москве внедрили проверку состояния водителей перед поездкой. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Перед арендой авто пользователям теперь предлагают короткий когнитивный тест на скорость реакции. Автомобилистов просят быстро расставить цифры по порядку, выбрать правильные картинки или пройти другую игру на реакцию.

Тест запускают поздним вечером, ночью и ранним утром ― в часы, когда у водителей обычно снижается внимание. Целью проверки называют повышение безопасности на дорогах и напоминание о важности концентрации за рулем. 

Сейчас в Москве официально работают четыре оператора каршеринга: «Делимобиль», «Яндекс Драйв», «Ситидрайв» и BelkaCar. По данным Дептранса Москвы, ежедневно пользователи каршеринга совершают около 150 тыс. поездок. 

