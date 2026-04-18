Дилан Спраус задержал мужчину, проникшего на территорию его дома. Актер наставил на него пистолет

Американский актер Дилан Спраус, известный по сериалу «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» и фильму «Мое прекрасное несчастье», задержал мужчину, проникшего на территорию его дома в Лос-Анджелесе. Об этом написал Los Angeles Times.
Супруга Спрауса, топ-модель Барбара Палвин, заметила на лужайке у их дома неизвестного человека. Она вызвала полицию. Дилан же решил обезвредить злоумышленника еще до прибытия правоохранителей.
По информации TMZ, актер вышел к незнакомцу с пистолетом в руках. Он наставил на мужчину оружие, а затем повалил его на землю и удерживал до прибытия полицейских.
СМИ распространили видео задержания мужчины. В нем нет Спрауса и Палвин, но видно, как на неизвестного парня надевают наручники. Затем его сажают в полицейскую машину. Место происшествия оцепляют.
Спраус и Палвин заявили полиции, что преступник замшлял ограбление. Но правоохранители считают, что его действия скорее можно квалифицировать как незаконное проникновение на частную территорию.