Дилан Спраус задержал мужчину, проникшего на территорию его дома. Актер наставил на него пистолет

A$AP Rocky представил диван в виде мусорных мешков
Умерла актриса Натали Бай, звезда «Поймай меня, если сможешь» и «Аббатства Даунтон»
Дэвид Харбор сыграет Сэма Траутмана в фильме «Джон Рэмбо»
ИИ-песня заняла первое место в чарте iTunes
В новый альбом Пола Маккартни войдет песня, записанная вместе с Ринго Старром
Умер кинорежиссер Вячеслав Никифоров, автор «На безымянной высоте» и «Палача»
По мультфильму «Долина папоротников» снимут кино
Селин Дион выпустила новый сингл «Dansons». Смотрим клип на него, снятый в Париже
Мадонна выступила на «Коачелле» вместе с Сабриной Карпентер
Дизайнер Александр Самохвалов и рэпер Хаски выпустят «крысоходы» — мюли с глазами, ушами и хвостом
В США директор школы обезоружил стрелка и предотвратил массовое убийство
Самыми дорогими местами для отдыха в России стали Плато Путорана и Камчатка
Третий сезон «Больницы Питт» планируют выпускать с января 2027 года
Мэтт Смит сыграет в мистическом триллере «Саламандра живет дважды»
Россиянки стали реже проходить осмотры у гинеколога
Крупнейшие k-pop-лейблы планируют создать свой аналог Coachella
Кэтрин Ньютон вернется к роли дочери Человека-муравья в новых «Мстителях»
Глава Минздрава: нужно проверить треть населения России на ВИЧ
На «Хлебозаводе» появились пакетики семян микрозелени от «ВкусВилл»
Актеры «Игры престолов» прощаются с шоу в новом видео HBO к 15-летию сериала
Рэпер Future репостнул видео с Пашиняном под его трек «Mask Off»
ФАС выдала предупреждение Ozon за знак «Оригинал» на товарах
В магазинах «Чижик» появятся игрушки Вакуку от Miniso
Альмодовар об Элорди: «Нам еще предстоит увидеть его в роли, которая потребует от него большего»
Пожарный в Тюмени реанимировал двух кошек, которых спас из огня
Россияне с ожирением смогут получить хирургическую помощь по ОМС
Самыми скучными россияне считают профессии охранника, бухгалтера и продавца
Disney запустила сертификацию Infinity Vision для премиальных залов

Дилан Спраус задержал мужчину, проникшего на территорию его дома. Актер наставил на него пистолет

Американский актер Дилан Спраус, известный по сериалу «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» и фильму «Мое прекрасное несчастье», задержал мужчину, проникшего на территорию его дома в Лос-Анджелесе. Об этом написал Los Angeles Times.

Супруга Спрауса, топ-модель Барбара Палвин, заметила на лужайке у их дома неизвестного человека. Она вызвала полицию. Дилан же решил обезвредить злоумышленника еще до прибытия правоохранителей.

По информации TMZ, актер вышел к незнакомцу с пистолетом в руках. Он наставил на мужчину оружие, а затем повалил его на землю и удерживал до прибытия полицейских.

СМИ распространили видео задержания мужчины. В нем нет Спрауса и Палвин, но видно, как на неизвестного парня надевают наручники. Затем его сажают в полицейскую машину. Место происшествия оцепляют.

Спраус и Палвин заявили полиции, что преступник замшлял ограбление. Но правоохранители считают, что его действия скорее можно квалифицировать как незаконное проникновение на частную территорию.

