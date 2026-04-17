Мэтт Смит сыграет в мистическом триллере «Саламандра живет дважды»

Мэтт Смит («Доктор Кто») и Имоджен Путс («Хронология воды») исполнят главные роли в мистическом триллере «Саламандра живет дважды» («The Salamander Lives Twice»). Об этом сообщает Deadline.
Смит сыграет мужчину, которого выбрасывает на берег отдаленного острова. Все, что осталось при нем, — часы Rolex и портфель, который нельзя открыть. Герой ничего о себе не помнит.
Мужчину приютят богемная виноторговка Айрис, ее дочь Гоги — ее и сыграет Путс — и их голый дворецкий. Но убежище быстро превращается в мир мести, предательства и жестокости.
Режиссером выступит Ант Тимпсон, сценаристом — Тоби Харвард. Это их третья совместная работа после «Иди к папочке» и «Фантастического путешествия». В компании Embankment Films назвали фильм «дико увлекательным хичкоковским триллером с абсурдной комедией и психологическим напряжением».