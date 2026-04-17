Charli XCX о новом альбоме: «Танцполы мертвы, так что теперь мы делаем рок-музыку»

Певица Charli XCX рассказала, что ее следующий альбом будет рокерским. В интервью Vogue она заявила: «Танцполы мертвы, так что теперь мы делаем рок-музыку».
По словам артистки, она не хочет делать «Brat 2.0» и сознательно отходит от танцевального звучания, которое принесло ей огромную популярность.
Альбом «Brat», вышедший в 2024 году, стал культурным феноменом, породив тренд «brat summer», после чего Charli XCX выступала на крупнейших фестивалях и выпустила псевдодокументальный фильм «The Moment».
Однако сейчас певица чувствует пресыщение: «Я занимаюсь музыкой с 14 лет. Это почти 20 лет. Мне неловко это говорить, но в музыке меня уже мало что может по-настоящему увлечь. Для меня [новый альбом] это возможность перевернуть все с ног на голову. Мы знаем, что кому‑то это не понравится, но ничего страшного».