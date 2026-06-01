Сидни Суини опубликовала удаленную сцену из «Эйфории»

Фото: из соцсетей

Сидни Суини в инстаграме* опубликовала удаленную сцену из третьего сезона «Эйфории».

В небольшом отрывке она танцует в свадебном платье с бутылкой алкоголя. Это момент из третьего эпизода, в котором персонажи Нейт и Кэсси празднуют свадьбу.

Видео: из соцсетей

Еще актриса опубликовала ряд фотографий со съемок. Помимо самой Суини, на них Джейкоб Элорди, Алекса Деми, Эрик Дейн и другие участники проекта.

Недавно стало известно, что сериал «Эйфория» закрывается после третьего сезона. Шоу выходило семь лет. Первый сезон шел с июня по август 2019 года, второй — зимой 2022-го. Третий стартовал 12 апреля и завершился вчера, 31 мая.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

