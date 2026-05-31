Гигантская черешня появилась на Старом Арбате в Москве

На Старом Арбате в Москве установили инсталляцию в виде гигантской черешни. Об этом сообщает «Москва 24».
Ягода-павильон станет площадкой для городских фестивалей. Там можно будет покупать фермерские продукты и сувениры.
В новогодние праздники у гигантских весов с мандаринами на Арбате на новогодних каникулах собиралась длинная очередь. Желающие попасть на арт-объект стояли на улице больше двух часов и даже покупали места за деньги.
30 мая стартовало «Лето в Москве». Главная тема проекта в этом году — «Время быть вместе». Программу событий посвятят истории, культуре и традициям народов России.