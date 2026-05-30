Режиссер «Книги жизни» отказался от ИИ-мультсериала после критики

Хоррор 26-летнего ютубера с бюджетом в 750 тыс. долларов собрал в прокате 100 млн
ИИ-агентам дали под управление симуляцию общества. Grok совершил 183 преступления и вымер за 4 дня
Водка в России за год подорожала почти на 15%
СМИ: вскрытие туши горбатого кита Тимми проведут 4 июня
Умерла оскароносная монтажерка «Звездных войн» Марсия Лукас
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри еще 3 млн долларов после сорванной сделки с недвижимостью
Россиянам для счастья нужно 273 тыс. рублей в месяц
В новом тизере комедии «Очень страшное кино-6» показали пародию на хоррор «Закулисье реальности»
Собянин: Москва вошла в топ-3 самых освещенных городов планеты
У сервиса Figma масштабный сбой работы в России
В Москве и Петербурге запустили гастропроект с участием мишленовских шефов
В Москве потолок и колонны новой станции метро «Новорижская» будут похожи на восходящее пламя
1 июня в России стартует самый продолжительный ультрамарафон в поддержку детей с онкозаболеваниями
Дэнни Бойл планирует начать съемки третьей части «28 лет спустя» в следующем году
Синоптик: лето вернется в Москву 3 июня
Звезда «Клона» пережила четыре ненужные операции в ожидании правильного диагноза
В Японии появилось такси, предлагающее дрифт-сессии
В США школьники застряли на сломавшемся аттракционе. Они провисели вверх ногами четыре часа
На «Госуслугах» появится книга жалоб на продавцов и маркетплейсы
Экс-настоятеля Шаолиньского монастыря приговорили к 24 годам тюрьмы за коррупцию
Ева Лонгория никогда не смотрела сериал «Отчаянные домохозяйки», в котором сыграла одну из ролей
Агрегаторы такси смогут отключать водителей от заказов из-за переработок
В Нагатинском Затоне появится один из крупнейших в Москве концертных залов
«Кинопоиск» не будет публиковать пользовательские рецензии в течение четырех недель после премьеры
Тома Харди не увольняли из «Гангстерленда»
Арми Хаммер в трейлере «Гражданина-мстителя» — нового фильма Уве Болла
На выставке Эрнста Неизвестного в Третьяковке могли оказаться подделки
Бренд Kappa выпустил коллаборацию с рэпером Obladaet

Режиссер «Книги жизни» отказался от ИИ-мультсериала после критики

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Amazon MGM Studios

Хорхе Р. Гутьеррес («Книга жизни», «Эль Тигре: Приключения Мэнни Риверы», «Майя и три воина») отказался от работы над ИИ-сериалом «Punky Duck», который должен был выйти на Amazon Prime Video. Такое решение он принял после критики со стороны коллег по индустрии и фанатов.

«Дела говорят громче слов. Я хотел показать художников — как начинающих, так и опытных, как работающих внутри студий, так и за их пределами, — которые развивают эту новую технологию. Я искренне прошу прощения у тех, кого расстроил», — написал Гутьеррес в соцсети X.

Amazon MGM описывала запланированный ИИ-сериал Гутьерреса «Punky Duck» как историю о «милом утенке-панке и его лучшем друге коте Смайли». Действие должно было разворачиваться в Лос-Анджелесе, переживающем инопланетные вторжения, нашествия монстров и другие «сверхъестественные безумства».

Amazon объявил о запуске фонда для авторов ИИ-контента 27 мая на конференции AI on the Lot в Калвер-Сити. В ходе этой инициативы компания собиралась выпустить на Prime Video три ИИ-проекта, включая «Punky Duck». Представитель Amazon MGM Studios Альберт Чэн заявил на мероприятии, что сочетание искусственного интеллекта и человеческого творчества может помочь производственной индустрии Лос-Анджелеса.

Некоторые представители индустрии и поклонники раскритиковали ИИ-проекты Amazon. Критики использования ИИ в кино- и анимационной индустрии считают, что генеративные модели обучаются на чужой интеллектуальной собственности, усугубляя проблему с нарушением авторских прав, и вытесняют художников.

На отказ Гутьерреса от проекта отреагировал актер озвучания Билли Уэст, известный по «Футураме» и «Шоу Рена и Стимпи». Он назвал режиссера «хорошим человеком» и написал, что ИИ кажется соблазнительным инструментом, но фактически смешивает работы миллионов художников и авторов «в одном блендере». По словам Уэста, индустрии нужен «настоящий» Гутьеррес как художник.
 

Расскажите друзьям
Теги:
Amazon