На «Госуслугах» появится книга жалоб на продавцов и маркетплейсы

Ева Лонгория никогда не смотрела сериал «Отчаянные домохозяеки», в котором сыграла одну из ролей
Экс-настоятеля Шаолиньского монастыря приговорили к 24 годам тюрьмы за коррупцию
Агрегаторы такси смогут отключать водителей от заказов из-за переработок
В Нагатинском Затоне появится один из крупнейших в Москве концертных залов
«Кинопоиск» не будет публиковать пользовательские рецензии в течение четырех недель после премьеры
Тома Харди не увольняли из «Гангстерленда»
Арми Хаммер в трейлере «Гражданина-мстителя» — нового фильма Уве Болла
На выставке Эрнста Неизвестного в Третьяковке могли оказаться подделки
Бренд Kappa выпустил коллаборацию с рэпером Obladaet
Дети от 10 до 16 лет смогут путешествовать на поезде без взрослых с 1 июня
Звезда «Сокровища» Габури Сидибе сыграет в готической драме «Rose Moon»
Аличе Рорвахер снимет экранизацию «Барона на дереве» Итало Кальвино
Мэтт Смит в финальном трейлере третьего сезона «Дома Дракона»
В Тбилиси стартовал первый чемпионат мира по длинным нардам
Минздрав: россияне недоедают около трети годовой нормы рыбы
По мультфильму «Жил-был пес» снимут фильм. В главной роли — Павел Прилучный
Карен Гиллан появится в четвертом сезоне «Терапии»
Экранизацию «Полночной библиотеки» с Флоренс Пью приобрели за 36 млн долларов
Между Москвой и Душанбе впервые с 2020 года будут ходить прямые поезда
С начала года на российский рынок не вышло ни одного нового иностранного бренда
Австрийца приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт
Опрос: 40% мужчин не готовы знакомиться с курящей девушкой
Первый устный экзамен по истории для 9-х классов пройдет в феврале–марте 2028 года
Иван Янковский сыграет главную роль во втором сезоне «Отпечатков»
В Китае нашли древнее пиво, которому больше 2000 лет
В Красноярске пройдет фестиваль диких ужинов WD Fest 2026
«Афиша Daily» выпустила первую книгу о кино в новой авторской серии
Бывший машинист из Китая создал ИИ-короткометражку и получил предложение о работе в США

На «Госуслугах» появится книга жалоб на продавцов и маркетплейсы

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Агентство «Москва»

Роспотребнадзор и Минцифры начинают эксперимент по созданию электронной книги жалоб на «Госуслугах», пишет РБК.

С помощью нее покупатели смогут в онлайн-режиме решать споры с продавцами и маркетплейсами без обращения в суд.  Ответ на обращение будет поступать в личный кабинет пользователя. 

На первом этапе жалобы можно будет подать по поводу покупок с Ozon и Wildberries. Поводом может стать отказ продавца вернуть товар надлежащего качества в течение семи дней после покупки, отказ вернуть деньги после возврата товара или нарушение сроков возврата средств за отмененный заказ.

Недавно Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды. В 19 образцах обнаружили патогенную микрофлору.

Расскажите друзьям