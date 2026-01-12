Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды

64% проб готовой еды по итогам лабораторных исследований Роспотребнадзора не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. Об этом сообщает «Интерфакс».



В 19 образцах обнаружили патогенную микрофлору. Всего проверили 900 образцов еды.



В Роспотребнадзоре уточнили, что ведомство разработало методические рекомендации по доставке и продаже такой продукции. Впервые совместно со специалистами Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды ведомство также дало официальное определение этому понятию.



Недавно Роспотребнадзор подтвердил наличие летучих органических соединений в напитках «Алоэ Вера». Лабораторный анализ выявил опасные вещества в пяти из восьми образцов напитка и в пробе концентрата.