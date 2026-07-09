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В Петербурге произошел пожар в Театре им. Комиссаржевской

Афиша Daily
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Фото: Wikimedia Commons

В петербургском Театре им. Комиссаржевской случился пожар. Об этом сообщило РИА «Новости» и ТАСС.

Огонь распространился на площадь в 50 квадратных метров. Людей из театра эвакуировали. Ликвидацией возгорания занимались 35 человек и семь единиц техники. В 16.48 пожар удалось локализовать.

Запланированный на 9 июля спектакль «Месяц в деревне» не состоится. В пресс-службе театра отметили, что артисты и сотрудники театра не видели прямого возгорания.

Пожару присвоили второй ранг. Сведения о пострадавших не поступали. Прокуратура города занялась установлением обстоятельств и причин возгорания.

Театр им. Комиссаржевской расположен на Итальянской улице в здании бывшего торгового пассажа. Постройка с XIX века выступала важным культурным центром города, в ней проходили литературные вечера, в том числе с участием драматурга Александра Островского и писателя Ивана Тургенева.

Театр в здании открылся 18 октября 1942 года во время блокады Ленинграда. В 1959 году театру присвоили имя актрисы Веры Комиссаржевской, первой исполнительницы роли Нины Заречной в пьесе «Чайка» Антона Чехова. Она организовала в здании пассажа драматический театр еще в 1904 году.

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