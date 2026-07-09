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Харуки Мураками рассказал о болезни, из-за которой потерял 17 килограмм

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Ole Jensen/Getty Images

Японский писатель Харуки Мураками в интервью агентству Kyodo рассказал, что недавно тяжело перенес болезнь.

По словам писателя, в процессе написания нового романа — «История Кахо» — он впервые в жизни был госпитализирован. «Я не хочу вдаваться в подробности. Я потерял 17 килограмм и едва мог ходить. Я думал, что, возможно, никогда больше не смогу писать», — сказал он.

После выписки Мураками «снова почувствовал желание писать и был очень счастлив». Он добавил, что не знает, сколько еще проживет, но хочет продолжать работать. «Когда я поправился, это чувство сильнее, чем когда бы то ни было», — сказал писатель.

Роман «История Кахо» рассказывает о фантастических событиях в жизни 26-летней писательницы. Предыдущая книга Мураками — «Город и его ненадежные стены» — вышла в 2023 году.

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