Харуки Мураками рассказал о болезни, из-за которой потерял 17 килограмм

Японский писатель Харуки Мураками в интервью агентству Kyodo рассказал, что недавно тяжело перенес болезнь.



По словам писателя, в процессе написания нового романа — «История Кахо» — он впервые в жизни был госпитализирован. «Я не хочу вдаваться в подробности. Я потерял 17 килограмм и едва мог ходить. Я думал, что, возможно, никогда больше не смогу писать», — сказал он.



После выписки Мураками «снова почувствовал желание писать и был очень счастлив». Он добавил, что не знает, сколько еще проживет, но хочет продолжать работать. «Когда я поправился, это чувство сильнее, чем когда бы то ни было», — сказал писатель.